Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U BLACK
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U BLACK
Клавиатура Dialog — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для пользователей, ценящих комфорт и производительность. Эта полноразмерная мембранная клавиатура с 104 клавишами обеспечивает плавный и тихий набор текста, что делает её отличным выбором для работы и развлечений. Эргономичная раскладка ANSI позволяет легко адаптироваться и быстро находить нужные клавиши, а наличие удобной подсветки позволяет эффективно работать даже в условиях недостаточного освещения. Подсветка не только функциональна, но и придаёт клавиатуре современный и стильный вид, подчеркивая её черную цветовую схему. Клавиатура имеет проводное подключение через интерфейс USB Type-A, обеспечивающий стабильную и быструю передачу данных. Надежность проводного подключения делает её отличным выбором для тех, кто не хочет беспокоиться о заряде батареек или возможных задержках при беспроводной передаче данных. Бренд Dialog известен своим качественным исполнением и надёжностью, и эта клавиатура не является исключением. Она станет отличным дополнением к вашему рабочему месту, обеспечивая эффективную и комфортную работу в любых условиях.
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Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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