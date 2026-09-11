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Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U BLACK

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U BLACK - фото 1
  • Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U BLACK - фото 2
  • Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U BLACK - фото 3
  • Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U BLACK - фото 4
  • Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U BLACK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653407
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Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, кг.
1.11

Описание товара Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U BLACK

Клавиатура Dialog — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для пользователей, ценящих комфорт и производительность. Эта полноразмерная мембранная клавиатура с 104 клавишами обеспечивает плавный и тихий набор текста, что делает её отличным выбором для работы и развлечений. Эргономичная раскладка ANSI позволяет легко адаптироваться и быстро находить нужные клавиши, а наличие удобной подсветки позволяет эффективно работать даже в условиях недостаточного освещения. Подсветка не только функциональна, но и придаёт клавиатуре современный и стильный вид, подчеркивая её черную цветовую схему. Клавиатура имеет проводное подключение через интерфейс USB Type-A, обеспечивающий стабильную и быструю передачу данных. Надежность проводного подключения делает её отличным выбором для тех, кто не хочет беспокоиться о заряде батареек или возможных задержках при беспроводной передаче данных. Бренд Dialog известен своим качественным исполнением и надёжностью, и эта клавиатура не является исключением. Она станет отличным дополнением к вашему рабочему месту, обеспечивая эффективную и комфортную работу в любых условиях.

Отзывы о товаре Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U BLACK




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Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
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Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Dialog — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для пользователей, ценящих комфорт и производительность. Эта полноразмерная мембранная клавиатура с 104 клавишами обеспечивает плавный и тихий набор текста, что делает её отличным выбором для работы и развлечений. Эргономичная раскладка ANSI позволяет легко адаптироваться и быстро находить нужные клавиши, а наличие удобной подсветки позволяет эффективно работать даже в условиях недостаточного освещения. Подсветка не только функциональна, но и придаёт клавиатуре современный и стильный вид, подчеркивая её черную цветовую схему. Клавиатура имеет проводное подключение через интерфейс USB Type-A, обеспечивающий стабильную и быструю передачу данных. Надежность проводного подключения делает её отличным выбором для тех, кто не хочет беспокоиться о заряде батареек или возможных задержках при беспроводной передаче данных. Бренд Dialog известен своим качественным исполнением и надёжностью, и эта клавиатура не является исключением. Она станет отличным дополнением к вашему рабочему месту, обеспечивая эффективную и комфортную работу в любых условиях.
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