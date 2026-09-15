Top.Mail.Ru
Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 1
Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 2
Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 3
Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 4
Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 5
Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 6
Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 7
Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 8
Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 9
Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 10
Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 1
  • Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 2
  • Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 3
  • Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 4
  • Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 5
  • Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 6
  • Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 7
  • Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 8
  • Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 9
  • Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 10
  • Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653408
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE
790 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
420

Описание товара Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE

Dialog Gan-Kata KGK-17U - мультимедийная клавиатура с регулируемой RGB-подсветкой.

Отзывы о товаре Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Dialog Gan-Kata KGK-17U - мультимедийная клавиатура с регулируемой RGB-подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE – стоимость товара 790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...