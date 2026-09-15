Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
В наличии
Код товара: 653408
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
790 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
420
Описание товара Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE
Dialog Gan-Kata KGK-17U - мультимедийная клавиатура с регулируемой RGB-подсветкой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Dialog Gan-Kata KGK-17U - мультимедийная клавиатура с регулируемой RGB-подсветкой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые, бесшумные, тонкие
Клавиатура Dialog Gan-Kata KGK-17U WHITE – стоимость товара 790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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