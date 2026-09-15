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Клавиатура Defender Raid GK-778DL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Defender Raid GK-778DL

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Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 1
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 2
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 3
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 4
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 5
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 6
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 7
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 8
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 9
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 10
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 11
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 12
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 13
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 14
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 15
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 16
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 17
Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 1
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 2
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 3
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 4
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 5
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 6
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 7
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 8
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 9
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 10
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 11
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 12
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 13
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 14
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 15
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 16
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 17
  • Клавиатура Defender Raid GK-778DL - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 517702
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Defender Raid GK-778DL
740 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
Документация, Коробка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, г.
650

Описание товара Клавиатура Defender Raid GK-778DL

Клавиатура Defender для ПК - это стильное и функциональное устройство, созданное специально для геймеров, которые ценят комфорт и надежность. Эта мембранная клавиатура с классической раскладкой ANSI предлагает 104 клавиши, включая клавишу функции (Fn), что делает её идеальным инструментом для управления сложными игровыми командами и функциями. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильное и быстрое взаимодействие с вашим компьютером. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что предоставляет свободу в размещении клавиатуры на рабочем столе. Одной из ключевых особенностей этой модели является наличие подсветки клавиш, что способствует комфортной игре даже в условиях низкой освещенности. Черный цвет добавляет клавиатуре универсальности и стильности, отлично вписываясь в любой интерьер. Клавиатура Defender весит всего 370 граммов, что делает её достаточно легкой для удобного перемещения и настройки под ваши игровые нужды. Выбирайте качество и надежность с клавиатурой Defender, чтобы всегда оставаться на высоте в игровых сражениях.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Raid GK-778DL




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
Документация, Коробка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Defender для ПК - это стильное и функциональное устройство, созданное специально для геймеров, которые ценят комфорт и надежность. Эта мембранная клавиатура с классической раскладкой ANSI предлагает 104 клавиши, включая клавишу функции (Fn), что делает её идеальным инструментом для управления сложными игровыми командами и функциями. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, обеспечивая стабильное и быстрое взаимодействие с вашим компьютером. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что предоставляет свободу в размещении клавиатуры на рабочем столе. Одной из ключевых особенностей этой модели является наличие подсветки клавиш, что способствует комфортной игре даже в условиях низкой освещенности. Черный цвет добавляет клавиатуре универсальности и стильности, отлично вписываясь в любой интерьер. Клавиатура Defender весит всего 370 граммов, что делает её достаточно легкой для удобного перемещения и настройки под ваши игровые нужды. Выбирайте качество и надежность с клавиатурой Defender, чтобы всегда оставаться на высоте в игровых сражениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender Raid GK-778DL - купить по цене 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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