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Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057)

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Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057) - фото 1
Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057) - фото 2
Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057) - фото 3
Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057) - фото 4
Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057) - фото 5
Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057) - фото 6
Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057) - фото 1
  • Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057) - фото 2
  • Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057) - фото 3
  • Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057) - фото 4
  • Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057) - фото 5
  • Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057) - фото 6
  • Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612855
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057)

Клавиатура Oklick 155M – модель с классической 104-клавишной раскладкой, выполненная в стильном Slim-дизайне. Эргономичный ноутбучный профиль клавиш поможет быстрее печатать, а функция Anti-Ghosting – предотвратить фантомные нажатия. Клавиатура отличается долговечностью: ее ресурс рассчитан на 10 млн кликов. Она хорошо подойдет для ежедневной работы с текстами и таблицами. Устройство оснащено выдвижными прорезиненными ножками и не скользит по поверхности стола. Подключение к ПК осуществляется по USB-кабелю длиной 1,6 м. Клавиатура совместима с ОС Windows и Linux.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick155M черный USB slim (подставка для запястий) (1678057)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick 155M – модель с классической 104-клавишной раскладкой, выполненная в стильном Slim-дизайне. Эргономичный ноутбучный профиль клавиш поможет быстрее печатать, а функция Anti-Ghosting – предотвратить фантомные нажатия. Клавиатура отличается долговечностью: ее ресурс рассчитан на 10 млн кликов. Она хорошо подойдет для ежедневной работы с текстами и таблицами. Устройство оснащено выдвижными прорезиненными ножками и не скользит по поверхности стола. Подключение к ПК осуществляется по USB-кабелю длиной 1,6 м. Клавиатура совместима с ОС Windows и Linux.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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