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Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C)

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Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C) - фото 1
Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C) - фото 2
Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C) - фото 3
Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C) - фото 4
Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C) - фото 5
Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C) - фото 6
Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C) - фото 1
  • Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C) - фото 2
  • Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C) - фото 3
  • Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C) - фото 4
  • Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C) - фото 5
  • Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C) - фото 6
  • Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612822
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х15х4
Вес, г.
500

Описание товара Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C)

Клавиатура Acer — это надежное решение для пользователей, ищущих практичность и комфорт в повседневной работе за компьютером. Данная модель имеет мембранный тип конструкции, который обеспечивает тихий и мягкий отклик клавиш, делая набор текста более удобным даже при длительной работе. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное соединение, а кабель длиной 1,5 метра позволяет свободно разместить клавиатуру на рабочем месте. Раскладка ANSI и стандартное количество клавиш — 104 — делают данную клавиатуру удобной и интуитивно понятной для большинства пользователей. Элегантный черный цвет корпуса легко впишется в любую обстановку, а наличие функциональной клавиши (Fn) позволяет быстро и удобно выполнять различные команды и настроить клавиатуру под индивидуальные потребности. Компактная и легкая, клавиатура весом 405 граммов предназначена для использования с персональными компьютерами и является надежным помощником в офисных задачах или домашнем использовании. Бренд Acer гарантирует качество и долговечность данного продукта.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer — это надежное решение для пользователей, ищущих практичность и комфорт в повседневной работе за компьютером. Данная модель имеет мембранный тип конструкции, который обеспечивает тихий и мягкий отклик клавиш, делая набор текста более удобным даже при длительной работе. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное соединение, а кабель длиной 1,5 метра позволяет свободно разместить клавиатуру на рабочем месте. Раскладка ANSI и стандартное количество клавиш — 104 — делают данную клавиатуру удобной и интуитивно понятной для большинства пользователей. Элегантный черный цвет корпуса легко впишется в любую обстановку, а наличие функциональной клавиши (Fn) позволяет быстро и удобно выполнять различные команды и настроить клавиатуру под индивидуальные потребности. Компактная и легкая, клавиатура весом 405 граммов предназначена для использования с персональными компьютерами и является надежным помощником в офисных задачах или домашнем использовании. Бренд Acer гарантирует качество и долговечность данного продукта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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