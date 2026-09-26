Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Acer OKW122 черный USB (ZL.KBDEE.00C)
Клавиатура Acer — это надежное решение для пользователей, ищущих практичность и комфорт в повседневной работе за компьютером. Данная модель имеет мембранный тип конструкции, который обеспечивает тихий и мягкий отклик клавиш, делая набор текста более удобным даже при длительной работе. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное соединение, а кабель длиной 1,5 метра позволяет свободно разместить клавиатуру на рабочем месте. Раскладка ANSI и стандартное количество клавиш — 104 — делают данную клавиатуру удобной и интуитивно понятной для большинства пользователей. Элегантный черный цвет корпуса легко впишется в любую обстановку, а наличие функциональной клавиши (Fn) позволяет быстро и удобно выполнять различные команды и настроить клавиатуру под индивидуальные потребности. Компактная и легкая, клавиатура весом 405 граммов предназначена для использования с персональными компьютерами и является надежным помощником в офисных задачах или домашнем использовании. Бренд Acer гарантирует качество и долговечность данного продукта.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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