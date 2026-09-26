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Клавиатура A4Tech KR-83 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech KR-83 черный

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Клавиатура A4Tech KR-83 черный - фото 1
Клавиатура A4Tech KR-83 черный - фото 2
Клавиатура A4Tech KR-83 черный - фото 3
Клавиатура A4Tech KR-83 черный - фото 4
Клавиатура A4Tech KR-83 черный - фото 5
Клавиатура A4Tech KR-83 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech KR-83 черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech KR-83 черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech KR-83 черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech KR-83 черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech KR-83 черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech KR-83 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255860
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х18х3
Вес, г.
640

Описание товара Клавиатура A4Tech KR-83 черный

Клавиатура A4Tech KR-83 порадует вас наличием цифрового блока, который обеспечит возможность работы с большим количеством числовой информации. Чтобы подключить данный аксессуар к вашему ПК, достаточно воспользоваться соответствующим USB-разъемом. Модель A4Tech KR-83 является мембранной – в ней полностью отсутствуют механические движущиеся элементы, которые нередко выходят из строя, тем самым провоцируя поломку аксессуара. Корпус клавиатуры изготовлен из пластика с матовым покрытием, что препятствует образованию загрязнений и следов от отпечатков пальцев.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech KR-83 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech KR-83 порадует вас наличием цифрового блока, который обеспечит возможность работы с большим количеством числовой информации. Чтобы подключить данный аксессуар к вашему ПК, достаточно воспользоваться соответствующим USB-разъемом. Модель A4Tech KR-83 является мембранной – в ней полностью отсутствуют механические движущиеся элементы, которые нередко выходят из строя, тем самым провоцируя поломку аксессуара. Корпус клавиатуры изготовлен из пластика с матовым покрытием, что препятствует образованию загрязнений и следов от отпечатков пальцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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