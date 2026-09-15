Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные
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Характеристики
Описание товара Клавиатура+мышь Sven KB-C3200W чёрные
Комплект беспроводной клавиатура и мышь SVEN KB-C3200W – это комплект, в котором два устройства отлично сочетаются друг с другом, а стоить будут дешевле, чем при покупке по отдельности — недаром очень многие пользователи предпочитают приобретать устройства ввода в комплекте. У беспроводных комплектов есть и еще одно преимущество, о котором многие даже не задумываются, несмотря на всю его важность — подключение посредством одного общего устройства. Согласитесь, не хотелось бы занимать два USB-порта отдельными адаптерами для мыши и клавиатуры. А у SVEN KB-C3200W адаптер не только общий, но еще и компактный — тоже большой плюс. Связь осуществляется на частоте 2,4 ГГц, стабильность соединения крайне высокая. Вместе устройства хороши, но и каждое само по себе обладает массой преимуществ. Корпус мыши компактен, но благодаря эргономичной форме отлично лежит в руке. Чувствительность манипулятора можно настраивать, что пригодится далеко не только в играх, но и в работе — например, при переходе от редактирования графики к написанию текстов и веб-серфингу. Отдельно стоит отметить наличие у мыши выключателя питания, позволяющего максимально экономно использовать ресурс батарей. Клавиатура содержит 115 клавиш с приятным мягким ходом. Раскладка стандартная, кнопка Enter — большая «двухэтажная», а Shift — длинная. Любители комфортной классики обязательно это оценят. Равно как и 11 клавиш быстрого доступа, которые делают взаимодействие с ПК намного более эффективным и комфортным. Конечно, на месте и цифровой блок, без которого немыслима работа тех, чья деятельность связана с вычислениями. Да и при выполнении других задач она нередко бывает полезна. Значки на клавиши нанесены хорошо заметной краской, русские буквы выделены красным цветом — сориентироваться можно с первого взгляда. Ну и «финальный аккорд» — влагоустойчивая конструкция. Конечно же, на погружение в воду устройства не рассчитаны, но вот мелкие неприятности, связанные с попаданием жидкости, вполне способны пережить.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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