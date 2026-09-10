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Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный

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Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 1
Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 2
Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 3
Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 4
Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 5
Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 6
Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 7
Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 8
Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 9
Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 10
Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 11
Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 12
Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровой блок
  • Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 1
  • Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 2
  • Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 3
  • Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 4
  • Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 5
  • Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 6
  • Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 7
  • Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 8
  • Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 9
  • Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 10
  • Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 11
  • Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 12
  • Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358090
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Игровой блок
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
да
Комплектация
цифровая панель
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Размеры в упаковке, см
24х19х5
Вес, г.
425

Описание товара Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный

Цифровой блок с подсветкой клавиш. Размеры: 225x38x165 мм. Квадратные клавиши. Пластиковый корпус. Длина кабеля 1,3 м.

Отзывы о товаре Игровой блок Oklick 701G Irom Fist черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Игровой блок
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
да
Комплектация
цифровая панель
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Описание
Цифровой блок с подсветкой клавиш. Размеры: 225x38x165 мм. Квадратные клавиши. Пластиковый корпус. Длина кабеля 1,3 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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