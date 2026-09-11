Клавиатура Crown CMGK-404
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 493405
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, кг.
1.02
Описание товара Клавиатура Crown CMGK-404
Мембранная клавиатура с высоким ходом клавиш и записью макросов. Клавиши имеют внутреннюю подсветку (с нескольким профилями RGB подсветки, в т.ч. однотонными) для удобного использования в условиях отсутствующей или слабой освещенности. Отличительной особенностью CMGK-404 является 6 клавишей для записи макросов. Достаточно нажать клавишу REC, а затем нужные клавиши (до 10), далее нажать G1-6. Теперь нажатием одной клавиши G1-6 запустится сохраненные нажатия, что упростит процесс использования скиллов, закупки и т.д. в играх и при работе.
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Мембранная клавиатура с высоким ходом клавиш и записью макросов. Клавиши имеют внутреннюю подсветку (с нескольким профилями RGB подсветки, в т.ч. однотонными) для удобного использования в условиях отсутствующей или слабой освещенности. Отличительной особенностью CMGK-404 является 6 клавишей для записи макросов. Достаточно нажать клавишу REC, а затем нужные клавиши (до 10), далее нажать G1-6. Теперь нажатием одной клавиши G1-6 запустится сохраненные нажатия, что упростит процесс использования скиллов, закупки и т.д. в играх и при работе.
Клавиатура Crown CMGK-404 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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