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Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB

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Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 1
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 2
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 3
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 4
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 5
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 6
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 7
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 8
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 9
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 10
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 11
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 12
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 13
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 14
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 15
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 16
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 17
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 18
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 19
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 20
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 21
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 22
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 23
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 24
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 25
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
101
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 13
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 14
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 15
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 16
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 17
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 18
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 19
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 20
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 21
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 22
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 23
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 24
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 25
  • Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 301538
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB
830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, гарантийный талон, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
101
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, г.
530

Описание товара Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB

Dialog KMROP-4020U Black USB это комплект беспроводной клавиатуры и мыши. Отличительной чертой устройств является стильный дизайн и компактный размер, что делает их прекрасным выбором при использовании на небольшом по площади рабочем месте. Современной оптической мышке не нужен коврик. Высокая точность позиционирования достигается практически на любых поверхностях. USB интерфейс позволяет подключать и отключать мышку и клавиатуру в любой момент.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB




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Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, гарантийный талон, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
101
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Dialog KMROP-4020U Black USB это комплект беспроводной клавиатуры и мыши. Отличительной чертой устройств является стильный дизайн и компактный размер, что делает их прекрасным выбором при использовании на небольшом по площади рабочем месте. Современной оптической мышке не нужен коврик. Высокая точность позиционирования достигается практически на любых поверхностях. USB интерфейс позволяет подключать и отключать мышку и клавиатуру в любой момент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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