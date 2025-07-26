Клавиатура A4Tech KR-750 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech KR-750 черный
Клавиатура A4TECH — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования как с персональными компьютерами, так и с ноутбуками. Этот полноразмерный инструмент для работы и развлечений выполнен в стильном черном цвете и предлагает мембранный тип клавиатуры, обеспечивая мягкое и приятное нажатие клавиш. С подключением по интерфейсу USB Type-A и длиной кабеля 1.5 метра, A4TECH гарантирует стабильное и бесперебойное соединение с вашим устройством. Клавиатура оснащена 105 кнопками, включая клавишу функции (Fn), что предоставляет множество дополнительных возможностей при использовании. Особенностью этой модели является раскладка JIS, которая подойдет для пользователей, предпочитающих именно этот стандарт. Клавиатура сочетает в себе эргономику и функциональность, предлагая удобство и комфорт в повседневной работе. Выбирая A4TECH, вы получаете качественное устройство от надежного производителя, которое станет верным помощником в решении различных задач на вашем компьютере или ноутбуке.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клава. Простая и надёжная. Предыдущая прослужила много лет, пока её не залили. Эта служит уже два года. Минималистичный дизайн и надёжность - что ещё нужно для рядового пользователя?
Достоинства:
Комментарий:
в целом хорошая клавиатура , просто обычная и хорошего качества . она не бесшумная , она реально , обычная . оставлю как запасную .
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая полноразмерная клавиатура в компактном корпусе с классической раскладкой. Клавиши негромкие. Медиа-клавиши реализованы через кнопку Fn.
Достоинства:
Комментарий:
Эта модель стоит у меня на магазинах 5 лет, при этом до сих пор не изношен и не залипает enter, на который идёт просто невероятная нагрузка. Поэтому взял ещё, цена 883 рубля оказалась весьма кстати. В отличие от KR-83 на каждую клавишу тут отдельная мембрана, что очень удобно - можно вытащить её и почистить контакты, либо заменить мембрану с менее используемой клавиши.
Достоинства:
Комментарий:
после того как залил спиртом и просушил - перестало залипать
Достоинства:
Комментарий:
лучшая недорогая клава, тихая и удобная, покупаю уже 3 раз
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура простая, но работает. Ход клавиш для мебранной клавиатуры для меня оказался большим, при долгой работе рука устаёт сильнее.
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги отличный товар. но есть одно но: расположение кнопок классическое, а не как на фото, т.е. без бэкспейса в правом верхнем углу. мне не критично, просто как факт.
Достоинства:
Комментарий:
Купил уже 6 штук таких и разложил по всем квартирам-городам куда часто приезжаю, чтобы с ноутом не таскать клавиатуру
Достоинства:
Комментарий:
классная клавиатура,ход кнопок мягкий все как я хотела
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная. Все важные клавиши больших размеров.
Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech KR-750 черный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клава. Простая и надёжная. Предыдущая прослужила много лет, пока её не залили. Эта служит уже два года. Минималистичный дизайн и надёжность - что ещё нужно для рядового пользователя?
Достоинства:
Комментарий:
в целом хорошая клавиатура , просто обычная и хорошего качества . она не бесшумная , она реально , обычная . оставлю как запасную .
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая полноразмерная клавиатура в компактном корпусе с классической раскладкой. Клавиши негромкие. Медиа-клавиши реализованы через кнопку Fn.
Достоинства:
Комментарий:
Эта модель стоит у меня на магазинах 5 лет, при этом до сих пор не изношен и не залипает enter, на который идёт просто невероятная нагрузка. Поэтому взял ещё, цена 883 рубля оказалась весьма кстати. В отличие от KR-83 на каждую клавишу тут отдельная мембрана, что очень удобно - можно вытащить её и почистить контакты, либо заменить мембрану с менее используемой клавиши.
Достоинства:
Комментарий:
после того как залил спиртом и просушил - перестало залипать
Достоинства:
Комментарий:
лучшая недорогая клава, тихая и удобная, покупаю уже 3 раз
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура простая, но работает. Ход клавиш для мебранной клавиатуры для меня оказался большим, при долгой работе рука устаёт сильнее.
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги отличный товар. но есть одно но: расположение кнопок классическое, а не как на фото, т.е. без бэкспейса в правом верхнем углу. мне не критично, просто как факт.
Достоинства:
Комментарий:
Купил уже 6 штук таких и разложил по всем квартирам-городам куда часто приезжаю, чтобы с ноутом не таскать клавиатуру
Достоинства:
Комментарий:
классная клавиатура,ход кнопок мягкий все как я хотела
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная. Все важные клавиши больших размеров.