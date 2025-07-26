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Клавиатура A4Tech KR-750 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech KR-750 черный

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Клавиатура A4Tech KR-750 черный - фото 1
Клавиатура A4Tech KR-750 черный - фото 2
Клавиатура A4Tech KR-750 черный - фото 3
Клавиатура A4Tech KR-750 черный - фото 4
Клавиатура A4Tech KR-750 черный - фото 5
Клавиатура A4Tech KR-750 черный - фото 6
Клавиатура A4Tech KR-750 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
105
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech KR-750 черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech KR-750 черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech KR-750 черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech KR-750 черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech KR-750 черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech KR-750 черный - фото 6
  • Клавиатура A4Tech KR-750 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 66055
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
105
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х16х3
Вес, г.
620

Описание товара Клавиатура A4Tech KR-750 черный

Клавиатура A4TECH — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования как с персональными компьютерами, так и с ноутбуками. Этот полноразмерный инструмент для работы и развлечений выполнен в стильном черном цвете и предлагает мембранный тип клавиатуры, обеспечивая мягкое и приятное нажатие клавиш. С подключением по интерфейсу USB Type-A и длиной кабеля 1.5 метра, A4TECH гарантирует стабильное и бесперебойное соединение с вашим устройством. Клавиатура оснащена 105 кнопками, включая клавишу функции (Fn), что предоставляет множество дополнительных возможностей при использовании. Особенностью этой модели является раскладка JIS, которая подойдет для пользователей, предпочитающих именно этот стандарт. Клавиатура сочетает в себе эргономику и функциональность, предлагая удобство и комфорт в повседневной работе. Выбирая A4TECH, вы получаете качественное устройство от надежного производителя, которое станет верным помощником в решении различных задач на вашем компьютере или ноутбуке.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech KR-750 черный

Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Artem M.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клава. Простая и надёжная. Предыдущая прослужила много лет, пока её не залили. Эта служит уже два года. Минималистичный дизайн и надёжность - что ещё нужно для рядового пользователя?
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
в целом хорошая клавиатура , просто обычная и хорошего качества . она не бесшумная , она реально , обычная . оставлю как запасную .
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая полноразмерная клавиатура в компактном корпусе с классической раскладкой. Клавиши негромкие. Медиа-клавиши реализованы через кнопку Fn.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Эта модель стоит у меня на магазинах 5 лет, при этом до сих пор не изношен и не залипает enter, на который идёт просто невероятная нагрузка. Поэтому взял ещё, цена 883 рубля оказалась весьма кстати. В отличие от KR-83 на каждую клавишу тут отдельная мембрана, что очень удобно - можно вытащить её и почистить контакты, либо заменить мембрану с менее используемой клавиши.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2024
brgames

Достоинства:


Комментарий:
после того как залил спиртом и просушил - перестало залипать
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Tommy N.

Достоинства:


Комментарий:
лучшая недорогая клава, тихая и удобная, покупаю уже 3 раз
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура простая, но работает. Ход клавиш для мебранной клавиатуры для меня оказался большим, при долгой работе рука устаёт сильнее.
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2023
Григорий Д.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги отличный товар. но есть одно но: расположение кнопок классическое, а не как на фото, т.е. без бэкспейса в правом верхнем углу. мне не критично, просто как факт.
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2023
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Купил уже 6 штук таких и разложил по всем квартирам-городам куда часто приезжаю, чтобы с ноутом не таскать клавиатуру
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2023
Елена

Достоинства:


Комментарий:
классная клавиатура,ход кнопок мягкий все как я хотела
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2023
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная. Все важные клавиши больших размеров.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
105
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования как с персональными компьютерами, так и с ноутбуками. Этот полноразмерный инструмент для работы и развлечений выполнен в стильном черном цвете и предлагает мембранный тип клавиатуры, обеспечивая мягкое и приятное нажатие клавиш. С подключением по интерфейсу USB Type-A и длиной кабеля 1.5 метра, A4TECH гарантирует стабильное и бесперебойное соединение с вашим устройством. Клавиатура оснащена 105 кнопками, включая клавишу функции (Fn), что предоставляет множество дополнительных возможностей при использовании. Особенностью этой модели является раскладка JIS, которая подойдет для пользователей, предпочитающих именно этот стандарт. Клавиатура сочетает в себе эргономику и функциональность, предлагая удобство и комфорт в повседневной работе. Выбирая A4TECH, вы получаете качественное устройство от надежного производителя, которое станет верным помощником в решении различных задач на вашем компьютере или ноутбуке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Artem M.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клава. Простая и надёжная. Предыдущая прослужила много лет, пока её не залили. Эта служит уже два года. Минималистичный дизайн и надёжность - что ещё нужно для рядового пользователя?
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
в целом хорошая клавиатура , просто обычная и хорошего качества . она не бесшумная , она реально , обычная . оставлю как запасную .
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая полноразмерная клавиатура в компактном корпусе с классической раскладкой. Клавиши негромкие. Медиа-клавиши реализованы через кнопку Fn.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Эта модель стоит у меня на магазинах 5 лет, при этом до сих пор не изношен и не залипает enter, на который идёт просто невероятная нагрузка. Поэтому взял ещё, цена 883 рубля оказалась весьма кстати. В отличие от KR-83 на каждую клавишу тут отдельная мембрана, что очень удобно - можно вытащить её и почистить контакты, либо заменить мембрану с менее используемой клавиши.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2024
brgames

Достоинства:


Комментарий:
после того как залил спиртом и просушил - перестало залипать
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Tommy N.

Достоинства:


Комментарий:
лучшая недорогая клава, тихая и удобная, покупаю уже 3 раз
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура простая, но работает. Ход клавиш для мебранной клавиатуры для меня оказался большим, при долгой работе рука устаёт сильнее.
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2023
Григорий Д.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги отличный товар. но есть одно но: расположение кнопок классическое, а не как на фото, т.е. без бэкспейса в правом верхнем углу. мне не критично, просто как факт.
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2023
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Купил уже 6 штук таких и разложил по всем квартирам-городам куда часто приезжаю, чтобы с ноутом не таскать клавиатуру
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2023
Елена

Достоинства:


Комментарий:
классная клавиатура,ход кнопок мягкий все как я хотела
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2023
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная. Все важные клавиши больших размеров.


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