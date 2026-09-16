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Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный

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Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 1
Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 2
Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 3
Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 4
Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 5
Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 6
Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 7
Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 8
Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 9
Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
  • Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 1
  • Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 2
  • Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 3
  • Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 4
  • Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 5
  • Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 6
  • Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 7
  • Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 8
  • Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 9
  • Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727405
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный
820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, USB ресивер
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х14х5
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный

Комплект из клавиатуры и мыши Defender Lima - стильный беспроводной офисный набор. В него входит полноразмерная клавиатура с плоскими кнопками и мышь с симметричной формой, удобной для работы любой рукой. Комплект работает от одного приемника.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, USB ресивер
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Развернуть
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из клавиатуры и мыши Defender Lima - стильный беспроводной офисный набор. В него входит полноразмерная клавиатура с плоскими кнопками и мышь с симметричной формой, удобной для работы любой рукой. Комплект работает от одного приемника.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура + мышь Defender Lima C-993 RU (45993) черный - стоимость товара 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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