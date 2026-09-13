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Клавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01C) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01C) черный

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Клавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01C) черный - фото 2
Клавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01C) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01C) черный - фото 1
  • Клавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01C) черный - фото 2
  • Клавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01C) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718439
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01C) черный
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, руководство пользователя
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х46х3
Вес, г.
800

Описание товара Клавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01C) черный

Клавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01C) — это современное устройство, созданное для тех, кто ценит комфорт, надежность и стиль в работе и развлечениях. Ее элегантный дизайн сочетает в себе минимализм и функциональность, делая ее идеальным выбором как для офисных задач, так и для домашнего использования. Корпус клавиатуры выполнен из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к износу. Стильный черный цвет с матовой поверхностью придает устройству современный и профессиональный вид, гармонично вписываясь в любой интерьер. Компактные размеры позволяют экономить пространство на рабочем столе, не жертвуя удобством и эргономикой. Клавиши Acer OKW400 оснащены мягким и отзывчивым механизмом, что обеспечивает комфортное и тихое нажатие. Раскладка клавиш продумана до мелочей, чтобы обеспечить максимально естественное положение рук и снизить усталость при длительной работе. Специальные мультимедийные клавиши позволяют быстро управлять музыкой, видео и другими функциями, делая работу более продуктивной и приятной. Эргономичная форма клавиатуры способствует правильной постановке рук, что помогает снизить риск возникновения дискомфорта и усталости. Устройство подключается через USB-интерфейс, обеспечивая стабильное соединение и быструю реакцию на команды. Простота установки и совместимость с большинством операционных систем делают Acer OKW400 универсальным решением для пользователей. Эта клавиатура — отличный выбор для тех, кто ищет надежное, стильное и удобное устройство для ежедневных задач. Ее современный дизайн, высокое качество сборки и продуманный функционал делают Acer OKW400 незаменимым помощником в работе и развлечениях.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01C) черный




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, руководство пользователя
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01C) — это современное устройство, созданное для тех, кто ценит комфорт, надежность и стиль в работе и развлечениях. Ее элегантный дизайн сочетает в себе минимализм и функциональность, делая ее идеальным выбором как для офисных задач, так и для домашнего использования. Корпус клавиатуры выполнен из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к износу. Стильный черный цвет с матовой поверхностью придает устройству современный и профессиональный вид, гармонично вписываясь в любой интерьер. Компактные размеры позволяют экономить пространство на рабочем столе, не жертвуя удобством и эргономикой. Клавиши Acer OKW400 оснащены мягким и отзывчивым механизмом, что обеспечивает комфортное и тихое нажатие. Раскладка клавиш продумана до мелочей, чтобы обеспечить максимально естественное положение рук и снизить усталость при длительной работе. Специальные мультимедийные клавиши позволяют быстро управлять музыкой, видео и другими функциями, делая работу более продуктивной и приятной. Эргономичная форма клавиатуры способствует правильной постановке рук, что помогает снизить риск возникновения дискомфорта и усталости. Устройство подключается через USB-интерфейс, обеспечивая стабильное соединение и быструю реакцию на команды. Простота установки и совместимость с большинством операционных систем делают Acer OKW400 универсальным решением для пользователей. Эта клавиатура — отличный выбор для тех, кто ищет надежное, стильное и удобное устройство для ежедневных задач. Ее современный дизайн, высокое качество сборки и продуманный функционал делают Acer OKW400 незаменимым помощником в работе и развлечениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01C) черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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