Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D)
Клавиатура Acer — это отличное решение для тех, кто ищет надежное и функциональное устройство для повседневного использования. Эта полноразмерная белая клавиатура с классической раскладкой ANSI оснащена 104 кнопками, обеспечивая комфортный и быстрый набор текста. Мембранная конструкция клавиш гарантирует мягкое и тихое нажатие, что делает ее идеальной для использования в домашних или офисных условиях. Клавиатура подключается через USB Type-A, что обеспечивает легкость подключения к большинству ПК и ноутбуков. Длина кабеля составляет 1,5 метра, предоставляя достаточную гибкость при размещении на рабочем месте. Будучи продуктом бренда Acer, клавиатура изготовлена из высококачественных материалов и отличается долговечностью и надежностью. Этот аксессуар станет отличным дополнением к вашему рабочему пространству, сочетая в себе функциональность и стильный внешний вид.
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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