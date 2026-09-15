Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983)
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983)
Клавиатура Oklick представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта черная мембранная клавиатура оборудована стандартной раскладкой JIS и оснащена 104 клавишами, обеспечивающими комфортное и удобное набор текста. Подключение клавиатуры осуществляется через USB Type-A интерфейс, что гарантирует стабильное и надежное соединение с вашим ПК. Длина кабеля составляет 1,85 метра, предоставляя свободу в размещении устройства на рабочем столе. Вес клавиатуры всего 395 граммов, что делает ее легкой и портативной, не вызывающей лишних нагрузок при перемещении. Бренд Oklick известен своим качеством и надежностью в производстве компьютерных аксессуаров, и эта клавиатура не является исключением. Идеально подходящая для повседневной работы, клавиатура Oklick станет отличным дополнением к вашему рабочему пространству, обеспечивая комфорт и эффективность в каждодневной работе.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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