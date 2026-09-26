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Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461)

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Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 1
Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 2
Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 3
Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 4
Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 5
Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 6
Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 7
Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 8
Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 9
Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 10
Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
78
Формат клавиатуры
75%
Тип подключения
проводное
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  • Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 2
  • Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 3
  • Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 4
  • Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 5
  • Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 6
  • Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 7
  • Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 8
  • Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 9
  • Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 10
  • Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612856
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
78
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
376

Описание товара Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461)

Клавиатура Oklick 300S впечатляет компактными размерами и ярким стильным дизайном благодаря изысканной трехцветной LED-подсветке. Устройство весит всего 260 гр, а его размеры – 28х12х2,5 см. Эта модель подойдет тем, у кого немного места на рабочем столе, и тем, кто часто берет технику с собой в командировки и путешествия.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 300S черный USB slim LED (1696461)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
78
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick 300S впечатляет компактными размерами и ярким стильным дизайном благодаря изысканной трехцветной LED-подсветке. Устройство весит всего 260 гр, а его размеры – 28х12х2,5 см. Эта модель подойдет тем, у кого немного места на рабочем столе, и тем, кто часто берет технику с собой в командировки и путешествия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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