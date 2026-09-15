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Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547)

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Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - фото 1
Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - фото 2
Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - фото 3
Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - фото 4
Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - фото 5
Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - фото 6
Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - фото 7
Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый, красный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - фото 1
  • Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - фото 2
  • Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - фото 3
  • Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - фото 4
  • Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - фото 5
  • Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - фото 6
  • Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - фото 7
  • Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547)
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, упаковка
Цвет
белый, красный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х18х4
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547)

Полноразмерная раскладка клавиш Управление мультимедийными программами Активируются клавишей FN Увеличенная площадь клавиш-модификаторов (Ctrl, Shift), клавиш Enter и BackSpace Встроенная подставка под запястья Резиновые накладки предотвращают скольжение по поверхности стола Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью выдвижных ножек Многофункциональное программное обеспечение Работает только с операционной системой Windows

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, упаковка
Цвет
белый, красный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Полноразмерная раскладка клавиш Управление мультимедийными программами Активируются клавишей FN Увеличенная площадь клавиш-модификаторов (Ctrl, Shift), клавиш Enter и BackSpace Встроенная подставка под запястья Резиновые накладки предотвращают скольжение по поверхности стола Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью выдвижных ножек Многофункциональное программное обеспечение Работает только с операционной системой Windows
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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