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Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L

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Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 1
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 2
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 3
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 4
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 5
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 6
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 7
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 8
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 9
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 10
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 11
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 12
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 13
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 14
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 15
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Модель переключателей
мембранная
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 1
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 2
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 3
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 4
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 5
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 6
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 7
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 8
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 9
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 10
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 11
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 12
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 13
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 14
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 15
  • Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727422
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Модель переключателей
мембранная
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х15х5
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L

Клавиатура+мышь проводная Gembird KBS-9050 представлены в классическом черном дизайне. Мембранная клавиатура имеет полноразмерное исполнение с 104-мя низкопрофильными клавишами, русская раскладка на которых обозначена красным цветом. Имеется набор основных клавиш с цифровым блоком и Fn. Благодаря универсальному дизайну мышь из набора Gembird KBS-9050 подходит для хвата любой рукой. Имеется 3 кнопки управления и один режим работы датчика 1000 dpi. Устройства оснащены длинными кабелями для подключения к ПК через USB.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Модель переключателей
мембранная
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Развернуть
Длина кабеля
1.8
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь проводная Gembird KBS-9050 представлены в классическом черном дизайне. Мембранная клавиатура имеет полноразмерное исполнение с 104-мя низкопрофильными клавишами, русская раскладка на которых обозначена красным цветом. Имеется набор основных клавиш с цифровым блоком и Fn. Благодаря универсальному дизайну мышь из набора Gembird KBS-9050 подходит для хвата любой рукой. Имеется 3 кнопки управления и один режим работы датчика 1000 dpi. Устройства оснащены длинными кабелями для подключения к ПК через USB.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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