Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L
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Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Модель переключателей
мембранная
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 727422
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660 руб.
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Характеристики
Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Модель переключателей
мембранная
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х15х5
Вес, г.
600
Описание товара Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L
Клавиатура+мышь проводная Gembird KBS-9050 представлены в классическом черном дизайне. Мембранная клавиатура имеет полноразмерное исполнение с 104-мя низкопрофильными клавишами, русская раскладка на которых обозначена красным цветом. Имеется набор основных клавиш с цифровым блоком и Fn. Благодаря универсальному дизайну мышь из набора Gembird KBS-9050 подходит для хвата любой рукой. Имеется 3 кнопки управления и один режим работы датчика 1000 dpi. Устройства оснащены длинными кабелями для подключения к ПК через USB.
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Теги товара: мембранные, тонкие
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Модель переключателей
мембранная
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Развернуть
Длина кабеля
1.8
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура+мышь проводная Gembird KBS-9050 представлены в классическом черном дизайне. Мембранная клавиатура имеет полноразмерное исполнение с 104-мя низкопрофильными клавишами, русская раскладка на которых обозначена красным цветом. Имеется набор основных клавиш с цифровым блоком и Fn. Благодаря универсальному дизайну мышь из набора Gembird KBS-9050 подходит для хвата любой рукой. Имеется 3 кнопки управления и один режим работы датчика 1000 dpi. Устройства оснащены длинными кабелями для подключения к ПК через USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Клавиатура + мышь Gembird KBS-9050L - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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