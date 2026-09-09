Клавиатура Oklick 480M серый/черный
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255865
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
590
Описание товара Клавиатура Oklick 480M серый/черный
Проводная компьютерная клавиатура OKLICK 480M - удобное в использовании устройство, имеющее традиционную раскладку. Выполнена в slim-дизайне из пластика, отличающегося прочностью и надежностью, в традиционном черном цвете. Относится к офисной линейке, отличается удивительно мягким нажимом клавиш островного типа, не создающих шума даже при быстром наборе текста.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Проводная компьютерная клавиатура OKLICK 480M - удобное в использовании устройство, имеющее традиционную раскладку. Выполнена в slim-дизайне из пластика, отличающегося прочностью и надежностью, в традиционном черном цвете. Относится к офисной линейке, отличается удивительно мягким нажимом клавиш островного типа, не создающих шума даже при быстром наборе текста.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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