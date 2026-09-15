Клавиатура Defender HB-420 RU, черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Defender HB-420 RU, черный
Клавиатура Defender HB-420 представляет собой полноразмерную модель, которая идеально подойдет для обустройства рабочего пространства как в офисе, так и дома. Модель с мембранным механизмом клавиш отличается прочной конструкцией и гарантирует устойчивость к любым по интенсивности нажатиям, что обеспечивает длительный срок эксплуатации устройства. Клавиатура со 107 клавишами включает в себя, буквенный, цифровой блоки, а также три дополнительных клавиши, которые разработаны специально для облегченного управления компьютером. Defender HB-420 с подключением по USB выполнена в черном корпусе. Благодаря полноразмерной раскладке клавиш вы сможете обеспечить комфортный процесс печати, ведь будете легко попадать по кнопкам. Регулировка угла наклона устройства доступна за счет поддержки регулируемых ножек.
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Теги товара: мембранные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
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