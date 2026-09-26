Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Gembird KB-8320U-BL Black USB
Полноразмерная клавиатура Gembird KB-8320U-BL – проводная модель от широко известного производителя, которая подойдет для комплектации домашнего или офисного компьютера. Преимуществом устройства является цветовое выделение кириллической раскладки. Эта особенность упрощает работу с текстами не слишком опытным пользователям. Стоит отметить и крупную (а не «усеченную») клавишу Enter. Клавиатура базируется на надежном мембранном механизме. Материал корпуса – матовый пластик черного цвета. Ход клавиш – средний. Лицевая сторона клавиатуры украшена логотипом производителя. Клавиатура Gembird KB-8320U-BL подключается с помощью USB-интерфейса. Длина кабеля составляет 1.4 м. Предусмотрена возможность регулировки высоты. Подсветка отсутствует. В темноте можно будет не создавать лишних неудобств окружающим. Ширина и высота клавиатуры равны 450 и 20.5 мм соответственно. Масса модели равна 450 г. Клавиатура укомплектована кратким руководством пользователя. Коробка, в которую упаковано устройство, отличается привлекательным внешним видом.
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Теги товара: мембранные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
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