Клавиатура ExeGate LY-500M EX286177RUS
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Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%390 руб. 660 руб.
В наличии
Код товара: 498474
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
390 руб. -41%
660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х12х3
Вес, г.
800
Описание товара Клавиатура ExeGate LY-500M EX286177RUS
Многофункциональная мультимедийная проводная клавиатура. Классическая раскладка. Полноразмерные клавиши Enter и Backspace. Регулируемый угол наклона. Для работы не требуются драйвера.
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Многофункциональная мультимедийная проводная клавиатура. Классическая раскладка. Полноразмерные клавиши Enter и Backspace. Регулируемый угол наклона. Для работы не требуются драйвера.
Купить Клавиатура ExeGate LY-500M EX286177RUS - по цене 390 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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