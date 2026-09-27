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Клавиатура Defender Daily HB-162 RU, черный (45162) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Defender Daily HB-162 RU, черный (45162)

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Клавиатура Defender Daily HB-162 RU, черный (45162) - фото 1
Клавиатура Defender Daily HB-162 RU, черный (45162) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Defender Daily HB-162 RU, черный (45162) - фото 1
  • Клавиатура Defender Daily HB-162 RU, черный (45162) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
410 руб.  710 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648581
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Defender Daily HB-162 RU, черный (45162)
410 руб. -42%
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
46х15х3
Вес, г.
500

Описание товара Клавиатура Defender Daily HB-162 RU, черный (45162)

Клавиатура Defender Daily HB-162 Black мембранного типа характеризуется низким уровнем шума при нажатии на кнопки. Это отвечает за удобство при наборе текста или во время прохождения игр. С помощью USB-кабеля устройство подключается к персональному компьютеру или ноутбуку. Для переключения треков, регулировки громкости или остановки воспроизведения видео предусмотрены мультимедийные клавиши. Для корректной работы модели не требуется загружать дополнительное программное обеспечение.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Daily HB-162 RU, черный (45162)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Описание
Клавиатура Defender Daily HB-162 Black мембранного типа характеризуется низким уровнем шума при нажатии на кнопки. Это отвечает за удобство при наборе текста или во время прохождения игр. С помощью USB-кабеля устройство подключается к персональному компьютеру или ноутбуку. Для переключения треков, регулировки громкости или остановки воспроизведения видео предусмотрены мультимедийные клавиши. Для корректной работы модели не требуется загружать дополнительное программное обеспечение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender Daily HB-162 RU, черный (45162) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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