Клавиатура Гарнизон GK-100L Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%420 руб. 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654214
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
800
Описание товара Клавиатура Гарнизон GK-100L Black
Эта проводная клавиатура имеет интерфейс подключения USB и оснащена кабелем длиной 1,8 метра. Она содержит 104 удобные клавиши с мембранной конструкцией. Размеры клавиатуры составляют 445 мм в длину, 140 мм в ширину и 22 мм в высоту. Благодаря USB-подключению, она легко совместима с различными устройствами, такими как компьютеры, ноутбуки и планшеты. Мембранная конструкция клавиш обеспечивает тихую работу и долговечность, а компактный размер делает ее идеальной для использования как дома, так и в офисе.
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Эта проводная клавиатура имеет интерфейс подключения USB и оснащена кабелем длиной 1,8 метра. Она содержит 104 удобные клавиши с мембранной конструкцией. Размеры клавиатуры составляют 445 мм в длину, 140 мм в ширину и 22 мм в высоту. Благодаря USB-подключению, она легко совместима с различными устройствами, такими как компьютеры, ноутбуки и планшеты. Мембранная конструкция клавиш обеспечивает тихую работу и долговечность, а компактный размер делает ее идеальной для использования как дома, так и в офисе.
Клавиатура Гарнизон GK-100L Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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