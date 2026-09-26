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Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 2
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Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 8
Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 9
Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 10
Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 11
Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 12
Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 13
Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 14
Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 15
Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 16
Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 17
Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 18
Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 19
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Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
78
Формат клавиатуры
60%
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 12
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 13
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 14
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 15
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 16
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 17
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 18
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 19
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 20
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612819
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
78
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
60%
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
505

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый

Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 со светодиодной подсветкой RGB обеспечивает высокое удобство работы в программах, при запуске мультимедийного контента, в компьютерных играх. В данной модели реализованы низкопрофильные клавиши с ножничным механизмом, которые отличаются легким нажатием с точным откликом и низким уровнем шума. Светодиодная подсветка облегчает набор текста в условиях недостаточной освещенности. На основании расположены нескользящие ножки для повышения устойчивости. A4Tech Fstyler FX61 подключается по проводному интерфейсу USB и имеет кабель длиной 1.5 метра.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
78
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
60%
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech Fstyler FX61 со светодиодной подсветкой RGB обеспечивает высокое удобство работы в программах, при запуске мультимедийного контента, в компьютерных играх. В данной модели реализованы низкопрофильные клавиши с ножничным механизмом, которые отличаются легким нажатием с точным откликом и низким уровнем шума. Светодиодная подсветка облегчает набор текста в условиях недостаточной освещенности. На основании расположены нескользящие ножки для повышения устойчивости. A4Tech Fstyler FX61 подключается по проводному интерфейсу USB и имеет кабель длиной 1.5 метра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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