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Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi)

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Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi) - фото 1
Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi) - фото 2
Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi) - фото 3
Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi) - фото 4
Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi) - фото 5
Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
  • Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi) - фото 1
  • Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi) - фото 2
  • Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi) - фото 3
  • Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi) - фото 4
  • Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi) - фото 5
  • Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
700 руб.  1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 575176
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
52х15х4
Вес, г.
438

Описание товара Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi)

Клавиатура+мышь Sven KB-S330C является функциональным комплектом, который предназначен для использования на компьютерных устройствах. Островная полноразмерная клавиатура предусматривает наличие 104 клавиш, среди которых клавиша Fn, предоставляющая доступ к функциям мультимедиа. Это позволяет свободно работать или играть и не выходить из игры, когда нужно отрегулировать громкость музыки или произвести какие-то еще настройки. Классическая раскладка, а также наличие цифрового блока клавиатуры способствуют комфортному пользованию. Корпус клавиатуры и мыши Sven KB-S330C обладает влагоустойчивой конструкцией, что добавляет уверенности пользователю в случае, если в процессе работы ему захотелось взбодриться чашкой кофе. Мышь функционирует с использованием светодиодного датчика, максимальное разрешение которого достигает 800 dpi. Корпус мыши выполнен в черном цвете и предполагает наличие матового покрытия. Для питания аксессуары используют разъем USB.

Отзывы о товаре Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Описание
Клавиатура+мышь Sven KB-S330C является функциональным комплектом, который предназначен для использования на компьютерных устройствах. Островная полноразмерная клавиатура предусматривает наличие 104 клавиш, среди которых клавиша Fn, предоставляющая доступ к функциям мультимедиа. Это позволяет свободно работать или играть и не выходить из игры, когда нужно отрегулировать громкость музыки или произвести какие-то еще настройки. Классическая раскладка, а также наличие цифрового блока клавиатуры способствуют комфортному пользованию. Корпус клавиатуры и мыши Sven KB-S330C обладает влагоустойчивой конструкцией, что добавляет уверенности пользователю в случае, если в процессе работы ему захотелось взбодриться чашкой кофе. Мышь функционирует с использованием светодиодного датчика, максимальное разрешение которого достигает 800 dpi. Корпус мыши выполнен в черном цвете и предполагает наличие матового покрытия. Для питания аксессуары используют разъем USB.
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Доставка
Отзывы


Набор клавиатура + мышь SVEN KB-S330C черные (USB, 104 кл., 3кн., 1200 dpi) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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