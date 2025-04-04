Клавиатура Acer OKW126 механическая черный
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Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
87
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612824
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
900
Описание товара Клавиатура Acer OKW126 механическая черный
Линейку игровых клавиатур пополнила модель OKW126. Она имеют надежный металлический корпус и механические переключатели, что гарантирует большой ресурс нажатия клавиш – до 10 млн. Многоцветная подсветка позволит получить еще больше удовольствия от игры. Модель OKW126 отличается компактным размером за счет отсутствия цифрового блока, небольшим весом в 690 г и наличием 87 клавиш. Клавиатура поддерживает технологию Anti-Ghosting, предотвращающую фантомные нажатия. Клавиатура подключаются к компьютеру через 1,8-метровый USB-кабель.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Линейку игровых клавиатур пополнила модель OKW126. Она имеют надежный металлический корпус и механические переключатели, что гарантирует большой ресурс нажатия клавиш – до 10 млн. Многоцветная подсветка позволит получить еще больше удовольствия от игры. Модель OKW126 отличается компактным размером за счет отсутствия цифрового блока, небольшим весом в 690 г и наличием 87 клавиш. Клавиатура поддерживает технологию Anti-Ghosting, предотвращающую фантомные нажатия. Клавиатура подключаются к компьютеру через 1,8-метровый USB-кабель.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Достоинства:
Комментарий:
отлично, смотрится недёшево если не разглядывать под микроскопом. самое то По такой цене.мое мнение - не оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
покупал для себя, но дочь увидела и говорит, у меня такая же, не припомню, чтобы покупал ей Acer. оказалось действительно так, вероятно все на одной фабрике под разные шильдики, в целом клавиатура для игр, на постоянку не стал бы использовать, очень шумно.
Клавиатура Acer OKW126 механическая черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW126 механическая черный
Достоинства:
Комментарий:
отлично, смотрится недёшево если не разглядывать под микроскопом. самое то По такой цене.мое мнение - не оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
покупал для себя, но дочь увидела и говорит, у меня такая же, не припомню, чтобы покупал ей Acer. оказалось действительно так, вероятно все на одной фабрике под разные шильдики, в целом клавиатура для игр, на постоянку не стал бы использовать, очень шумно.