Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
В наличии
Код товара: 660933
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.4
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х3
Вес, г.
800
Описание товара Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м
Клавиатура проводная Genius Smart KB-117 [31310016402] – удобная рабочая модель с классическим черным дизайном. Пластиковый корпус дополнен складными ножками для создания удобного наклона. Среди 104 клавиш вы найдете отдельный цифровой блок и ряд Fn. Бесшумные мембранные клавиши нажимаются тихо и плавно. Устройство Genius Smart KB-117 [31310016402] дополнено защитой от брызг и проливания, а также небольшой подставкой для запястья. Полноразмерная клавиатура подключается через USB-порт с помощью кабеля длиной 1.4 м. Классическая модель будет уместна дома и в офисе.
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Теги товара: мембранные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.4
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура проводная Genius Smart KB-117 [31310016402] – удобная рабочая модель с классическим черным дизайном. Пластиковый корпус дополнен складными ножками для создания удобного наклона. Среди 104 клавиш вы найдете отдельный цифровой блок и ряд Fn. Бесшумные мембранные клавиши нажимаются тихо и плавно. Устройство Genius Smart KB-117 [31310016402] дополнено защитой от брызг и проливания, а также небольшой подставкой для запястья. Полноразмерная клавиатура подключается через USB-порт с помощью кабеля длиной 1.4 м. Классическая модель будет уместна дома и в офисе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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