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Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м

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Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м - фото 1
Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м - фото 1
  • Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 660933
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м
780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.4
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х3
Вес, г.
800

Описание товара Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м

Клавиатура проводная Genius Smart KB-117 [31310016402] – удобная рабочая модель с классическим черным дизайном. Пластиковый корпус дополнен складными ножками для создания удобного наклона. Среди 104 клавиш вы найдете отдельный цифровой блок и ряд Fn. Бесшумные мембранные клавиши нажимаются тихо и плавно. Устройство Genius Smart KB-117 [31310016402] дополнено защитой от брызг и проливания, а также небольшой подставкой для запястья. Полноразмерная клавиатура подключается через USB-порт с помощью кабеля длиной 1.4 м. Классическая модель будет уместна дома и в офисе.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.4
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура проводная Genius Smart KB-117 [31310016402] – удобная рабочая модель с классическим черным дизайном. Пластиковый корпус дополнен складными ножками для создания удобного наклона. Среди 104 клавиш вы найдете отдельный цифровой блок и ряд Fn. Бесшумные мембранные клавиши нажимаются тихо и плавно. Устройство Genius Smart KB-117 [31310016402] дополнено защитой от брызг и проливания, а также небольшой подставкой для запястья. Полноразмерная клавиатура подключается через USB-порт с помощью кабеля длиной 1.4 м. Классическая модель будет уместна дома и в офисе.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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