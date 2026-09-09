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Клавиатура Гарнизон GK-320G Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Гарнизон GK-320G Black

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Клавиатура Гарнизон GK-320G Black - фото 1
Клавиатура Гарнизон GK-320G Black - фото 2
Клавиатура Гарнизон GK-320G Black - фото 3
Клавиатура Гарнизон GK-320G Black - фото 4
Клавиатура Гарнизон GK-320G Black - фото 5
Клавиатура Гарнизон GK-320G Black - фото 6
Клавиатура Гарнизон GK-320G Black - фото 7
Клавиатура Гарнизон GK-320G Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Гарнизон GK-320G Black - фото 1
  • Клавиатура Гарнизон GK-320G Black - фото 2
  • Клавиатура Гарнизон GK-320G Black - фото 3
  • Клавиатура Гарнизон GK-320G Black - фото 4
  • Клавиатура Гарнизон GK-320G Black - фото 5
  • Клавиатура Гарнизон GK-320G Black - фото 6
  • Клавиатура Гарнизон GK-320G Black - фото 7
  • Клавиатура Гарнизон GK-320G Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299260
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Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
30х15х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура Гарнизон GK-320G Black

Для проведения приятного времени за компьютером в ночное время суток присмотритесь к клавиатуре Гарнизон GK-320G. Она имеет подсветку с яркими радужными цветами, благодаря чему она подарит хорошее настроение во время использования. Компактный дизайн позволяет расположить клавиатуру даже на небольшом рабочем столе, а стандартная раскладка обеспечит удобство в работе. Мультимедийные кнопки, активирующиеся клавишей Fn, используются для быстрого доступа к интернет-приложениям и функциям медиаплеера. Регулируемый угол наклона клавиатуры способствует естественному положению рук. Клавиатура подключается к USB-порту компьютера и не требует установки драйверов.

Отзывы о товаре Клавиатура Гарнизон GK-320G Black




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Описание
Для проведения приятного времени за компьютером в ночное время суток присмотритесь к клавиатуре Гарнизон GK-320G. Она имеет подсветку с яркими радужными цветами, благодаря чему она подарит хорошее настроение во время использования. Компактный дизайн позволяет расположить клавиатуру даже на небольшом рабочем столе, а стандартная раскладка обеспечит удобство в работе. Мультимедийные кнопки, активирующиеся клавишей Fn, используются для быстрого доступа к интернет-приложениям и функциям медиаплеера. Регулируемый угол наклона клавиатуры способствует естественному положению рук. Клавиатура подключается к USB-порту компьютера и не требует установки драйверов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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