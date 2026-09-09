Клавиатура Гарнизон GK-320G Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Гарнизон GK-320G Black
Для проведения приятного времени за компьютером в ночное время суток присмотритесь к клавиатуре Гарнизон GK-320G. Она имеет подсветку с яркими радужными цветами, благодаря чему она подарит хорошее настроение во время использования. Компактный дизайн позволяет расположить клавиатуру даже на небольшом рабочем столе, а стандартная раскладка обеспечит удобство в работе. Мультимедийные кнопки, активирующиеся клавишей Fn, используются для быстрого доступа к интернет-приложениям и функциям медиаплеера. Регулируемый угол наклона клавиатуры способствует естественному положению рук. Клавиатура подключается к USB-порту компьютера и не требует установки драйверов.
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