Top.Mail.Ru
Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury - фото 1
Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury - фото 2
Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury - фото 3
Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury - фото 4
Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury - фото 5
Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury - фото 1
  • Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury - фото 2
  • Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury - фото 3
  • Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury - фото 4
  • Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury - фото 5
  • Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294926
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
да
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, г.
500

Описание товара Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury

Razer Tartarus Pro - игровой кейпад. 32 программируемых клавиши обеспечивают наиболее полное и удобное управление — уровень контроля и настройки созданный для самых требовательных MMO геймеров. Неограниченная длина макросов и 8 профилей с быстрым переключением. Подсветка Chroma с 16,8 млн настраиваемых оттенков цветов.

Отзывы о товаре Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
да
Описание
Razer Tartarus Pro - игровой кейпад. 32 программируемых клавиши обеспечивают наиболее полное и удобное управление — уровень контроля и настройки созданный для самых требовательных MMO геймеров. Неограниченная длина макросов и 8 профилей с быстрым переключением. Подсветка Chroma с 16,8 млн настраиваемых оттенков цветов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...