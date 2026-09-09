Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294926
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
да
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, г.
500
Описание товара Клавиатура Razer Tartarus Pro Mercury
Razer Tartarus Pro - игровой кейпад. 32 программируемых клавиши обеспечивают наиболее полное и удобное управление — уровень контроля и настройки созданный для самых требовательных MMO геймеров. Неограниченная длина макросов и 8 профилей с быстрым переключением. Подсветка Chroma с 16,8 млн настраиваемых оттенков цветов.
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Теги товара: игровые, игровые с подсветкой
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Razer Tartarus Pro - игровой кейпад. 32 программируемых клавиши обеспечивают наиболее полное и удобное управление — уровень контроля и настройки созданный для самых требовательных MMO геймеров. Неограниченная длина макросов и 8 профилей с быстрым переключением. Подсветка Chroma с 16,8 млн настраиваемых оттенков цветов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, с подсветкой, механические, мембранные, ножничные, механические с подсветкой, белые, бесшумные
Теги товара: игровые, игровые с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, с подсветкой, механические, мембранные, ножничные, механические с подсветкой, белые, бесшумные
Теги товара: игровые, игровые с подсветкой
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