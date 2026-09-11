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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
12 270 руб.
17 480
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654190
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Описание товара Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1
Клавиатура проводная Razer BlackWidow V4 X [RZ03-04702500-R3R1] обеспечивает точность ввода данных в программах и комфортное управление в играх. Она оснащена механическими линейными переключателями Razer Yellow с быстрой реакцией на каждое нажатие и низким уровнем шума. Подсветка символов с палитрой RGB гарантирует удобство в условиях недостаточной освещенности и погружение в игровой процесс. Функция программирования предлагает создание макросов с определенной последовательностью действий. Конструкция из алюминия и пластика устойчива к механическим воздействиям. Для подключения клавиатуры Razer BlackWidow V4 X [RZ03-04702500-R3R1] к компьютеру применяется кабель с интерфейсом USB.
Клавиатура проводная Razer BlackWidow V4 X [RZ03-04702500-R3R1] обеспечивает точность ввода данных в программах и комфортное управление в играх. Она оснащена механическими линейными переключателями Razer Yellow с быстрой реакцией на каждое нажатие и низким уровнем шума. Подсветка символов с палитрой RGB гарантирует удобство в условиях недостаточной освещенности и погружение в игровой процесс. Функция программирования предлагает создание макросов с определенной последовательностью действий. Конструкция из алюминия и пластика устойчива к механическим воздействиям. Для подключения клавиатуры Razer BlackWidow V4 X [RZ03-04702500-R3R1] к компьютеру применяется кабель с интерфейсом USB.
Клавиатура Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch RZ03-04702500-R3R1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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