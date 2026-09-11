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Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black

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Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 1
Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 2
Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 3
Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 4
Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 5
Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 6
Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 7
Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 8
Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 9
Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 10
Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 11
Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 12
Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 13
Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 1
  • Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 2
  • Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 3
  • Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 4
  • Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 5
  • Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 6
  • Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 7
  • Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 8
  • Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 9
  • Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 10
  • Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 11
  • Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 12
  • Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 13
  • Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492142
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, г.
840

Описание товара Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black

Клавиатура Genius представлена в стильном черном цвете и отлично подойдет для использования с персональными компьютерами. Этот полноразмерный аксессуар выполнен в классической ANSI раскладке и оснащен 109 клавишами, что обеспечивает полноценный комфорт при работе и наборе текста. Мембранный тип клавиатуры гарантирует мягкий и тихий ход клавиш, что снижает уровень шума при печати. Подключение осуществляется с помощью USB Type-A интерфейса, обеспечивающего надежное и стабильное соединение с вашим ПК. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что предоставляет достаточную свободу перемещения на рабочем месте. Дополнительным преимуществом являются мультимедийные клавиши, позволяющие оперативно управлять аудио- и видеоконтентом, делая взаимодействие с компьютером еще более удобным и эффективным. Этот аксессуар от бренда Genius станет отличным выбором для пользователей, ценящих простоту, надежность и функциональность в повседневной работе за компьютером.

Отзывы о товаре Клавиатура Genius SlimStar 126 (31310017417) Black




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Genius представлена в стильном черном цвете и отлично подойдет для использования с персональными компьютерами. Этот полноразмерный аксессуар выполнен в классической ANSI раскладке и оснащен 109 клавишами, что обеспечивает полноценный комфорт при работе и наборе текста. Мембранный тип клавиатуры гарантирует мягкий и тихий ход клавиш, что снижает уровень шума при печати. Подключение осуществляется с помощью USB Type-A интерфейса, обеспечивающего надежное и стабильное соединение с вашим ПК. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что предоставляет достаточную свободу перемещения на рабочем месте. Дополнительным преимуществом являются мультимедийные клавиши, позволяющие оперативно управлять аудио- и видеоконтентом, делая взаимодействие с компьютером еще более удобным и эффективным. Этот аксессуар от бренда Genius станет отличным выбором для пользователей, ценящих простоту, надежность и функциональность в повседневной работе за компьютером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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