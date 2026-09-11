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Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1)

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Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 1
Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 2
Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 3
Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 4
Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 5
Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 6
Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 7
Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 8
Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 9
Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
  • Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 1
  • Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 2
  • Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 3
  • Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 4
  • Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 5
  • Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 6
  • Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 7
  • Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 8
  • Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 9
  • Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538990
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатуры
Размеры в упаковке, см
25х15х4
Вес, кг.
1.2

Описание товара Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1)

Если нужна максимальная скорость, вооружись непревзойденной скоростью отклика. Встречай Razer Huntsman V2 — оптическую игровую клавиатуру с практически нулевой задержкой ввода и полным набором других наших высококлассных функций для максимальной производительности. Наслаждайтесь быстрыми и четкими нажатиями клавиш, которые приятно звучат и кажутся более легкими, чем традиционные механические переключатели — с реальной частотой опроса до 8000 Гц для более низкой задержки ввода.

Отзывы о товаре Клавиатура Razer Huntsman V2 Purple Switch (RZ03-03931300-R3R1)




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатуры
Описание
Если нужна максимальная скорость, вооружись непревзойденной скоростью отклика. Встречай Razer Huntsman V2 — оптическую игровую клавиатуру с практически нулевой задержкой ввода и полным набором других наших высококлассных функций для максимальной производительности. Наслаждайтесь быстрыми и четкими нажатиями клавиш, которые приятно звучат и кажутся более легкими, чем традиционные механические переключатели — с реальной частотой опроса до 8000 Гц для более низкой задержки ввода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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