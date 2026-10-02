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Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro

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Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro - фото 1
Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro - фото 2
Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro - фото 3
Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro - фото 4
Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro - фото 5
Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
105
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro - фото 1
  • Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro - фото 2
  • Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro - фото 3
  • Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro - фото 4
  • Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro - фото 5
  • Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641943
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Характеристики

Бренд
3DCONNEXION
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
проводная клавиатура, беспроводной цифровой блок с зарядным кабелем, инструкция
Цвет
черный
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
105
Формат клавиатуры
полноразмерная
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, кг.
9.04

Описание товара Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro

Полноразмерная клавиатура с отдельной цифровой панелью. 12 программируемых клавиш. 4 программируемые мультимедийные клавиши. Беспроводная цифровая клавиатура (включая 9 программируемых клавиш). Эргономичные колпачки клавиш с усовершенствованной технологией. Тонкий дизайн с полноразмерной подставкой для рук и раскладывающимися ножками. Встроенный беспроводной приемник с безопасным подключением. Индикатор Caps Lock на клавиатуре и индикатор состояния на цифровой клавиатуре.

Отзывы о товаре Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
3DCONNEXION
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
проводная клавиатура, беспроводной цифровой блок с зарядным кабелем, инструкция
Цвет
черный
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
105
Формат клавиатуры
полноразмерная
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Полноразмерная клавиатура с отдельной цифровой панелью. 12 программируемых клавиш. 4 программируемые мультимедийные клавиши. Беспроводная цифровая клавиатура (включая 9 программируемых клавиш). Эргономичные колпачки клавиш с усовершенствованной технологией. Тонкий дизайн с полноразмерной подставкой для рук и раскладывающимися ножками. Встроенный беспроводной приемник с безопасным подключением. Индикатор Caps Lock на клавиатуре и индикатор состояния на цифровой клавиатуре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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