Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
105
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641943
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
проводная клавиатура, беспроводной цифровой блок с зарядным кабелем, инструкция
Цвет
черный
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
105
Формат клавиатуры
полноразмерная
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, кг.
9.04
Описание товара Клавиатура 3Dconnexion 3DX-700092 Pro
Полноразмерная клавиатура с отдельной цифровой панелью. 12 программируемых клавиш. 4 программируемые мультимедийные клавиши. Беспроводная цифровая клавиатура (включая 9 программируемых клавиш). Эргономичные колпачки клавиш с усовершенствованной технологией. Тонкий дизайн с полноразмерной подставкой для рук и раскладывающимися ножками. Встроенный беспроводной приемник с безопасным подключением. Индикатор Caps Lock на клавиатуре и индикатор состояния на цифровой клавиатуре.
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Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
проводная клавиатура, беспроводной цифровой блок с зарядным кабелем, инструкция
Цвет
черный
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
105
Формат клавиатуры
полноразмерная
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
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Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Полноразмерная клавиатура с отдельной цифровой панелью. 12 программируемых клавиш. 4 программируемые мультимедийные клавиши. Беспроводная цифровая клавиатура (включая 9 программируемых клавиш). Эргономичные колпачки клавиш с усовершенствованной технологией. Тонкий дизайн с полноразмерной подставкой для рук и раскладывающимися ножками. Встроенный беспроводной приемник с безопасным подключением. Индикатор Caps Lock на клавиатуре и индикатор состояния на цифровой клавиатуре.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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