Клавиатура Razer Huntsman Mini Gaming keyboard (RZ03-03391500-R3R1)
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Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538989
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х15х4
Вес, г.
650
Описание товара Клавиатура Razer Huntsman Mini Gaming keyboard (RZ03-03391500-R3R1)
С аналоговой оптической клавиатурой Razer Huntsman Mini в миниатюрном пластиковом корпусе вы почувствуете себя настоящим охотником на игровом поле. Устройство имеет оптические переключатели Razer и состоит из 61 кнопок, ресурс службы которых достигает 100 млн нажатий. Наиболее часто используемые клавиши можно отметить яркими и прочными колпачками. Для дополнительного эффекта клавиатура Razer Huntsman Mini дополнена многоцветной RGB-подсветкой. Прочный корпус модели выполнен из пластика и металла, а его провод имеет отсоединяемую конструкцию.
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С аналоговой оптической клавиатурой Razer Huntsman Mini в миниатюрном пластиковом корпусе вы почувствуете себя настоящим охотником на игровом поле. Устройство имеет оптические переключатели Razer и состоит из 61 кнопок, ресурс службы которых достигает 100 млн нажатий. Наиболее часто используемые клавиши можно отметить яркими и прочными колпачками. Для дополнительного эффекта клавиатура Razer Huntsman Mini дополнена многоцветной RGB-подсветкой. Прочный корпус модели выполнен из пластика и металла, а его провод имеет отсоединяемую конструкцию.
Клавиатура Razer Huntsman Mini Gaming keyboard (RZ03-03391500-R3R1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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