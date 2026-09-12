Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
Linear
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
18 230 руб.
24 060
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660447
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Описание товара Клавиатура Logitech G715 TKL Wireless Gaming Keyboard White (920-010464)
Представляем вашему вниманию клавиатуру Logitech — идеальный выбор для геймеров и энтузиастов высокотехнологичных девайсов. Эта белоснежная механическая клавиатура оборудована 87 тактильными клавишами, которые обеспечивают чёткий отклик и быстрый набор текста, необходимый для победы в соревновательных играх.
Благодаря её беспроводному подключению, вы сможете насладиться свободой передвижения без беспорядка на рабочем столе. Встроенная подсветка клавиш помогает легко ориентироваться в тёмных помещениях, создавая стильную атмосферу и акцентируя внимание на каждой клавише даже при низком освещении.
Клавиатура оснащена мультимедийными клавишами для комфортного управления музыкой и видео. Функциональная клавиша (Fn) позволяет быстро переключаться между различными задачами и облегчает доступ к дополнительным функциям.
С весом в 976 грамм, устройство остаётся устойчивым на любой поверхности, обеспечивая комфорт при длительных игровоых сессиях или во время работы. Это надежный и стильный аксессуар, который гармонично впишется в любой интерьер и станет незаменимой частью вашей игровой или рабочей станции.
Выбирая клавиатуру от бренда Logitech, вы инвестируете в качество, долговечность и передовые технологии, которые помогут раскрыть ваш потенциал в играх и при выполнении рабочих задач.
Представляем вашему вниманию клавиатуру Logitech — идеальный выбор для геймеров и энтузиастов высокотехнологичных девайсов. Эта белоснежная механическая клавиатура оборудована 87 тактильными клавишами, которые обеспечивают чёткий отклик и быстрый набор текста, необходимый для победы в соревновательных играх.
Благодаря её беспроводному подключению, вы сможете насладиться свободой передвижения без беспорядка на рабочем столе. Встроенная подсветка клавиш помогает легко ориентироваться в тёмных помещениях, создавая стильную атмосферу и акцентируя внимание на каждой клавише даже при низком освещении.
Клавиатура оснащена мультимедийными клавишами для комфортного управления музыкой и видео. Функциональная клавиша (Fn) позволяет быстро переключаться между различными задачами и облегчает доступ к дополнительным функциям.
С весом в 976 грамм, устройство остаётся устойчивым на любой поверхности, обеспечивая комфорт при длительных игровоых сессиях или во время работы. Это надежный и стильный аксессуар, который гармонично впишется в любой интерьер и станет незаменимой частью вашей игровой или рабочей станции.
Выбирая клавиатуру от бренда Logitech, вы инвестируете в качество, долговечность и передовые технологии, которые помогут раскрыть ваш потенциал в играх и при выполнении рабочих задач.
Клавиатура Logitech G715 TKL Wireless Gaming Keyboard White (920-010464) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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