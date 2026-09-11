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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
9 040 руб.
11 960
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540571
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Описание товара Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB черный (GY40T26479)
Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB Mechanical Switch Gaming Keyboard обеспечит максимальный комфорт и производительность при виртуальных играх. Подключи ее через разъем USB и располагайся удобно — кабель длиной 1,8 м приспособлен для этого. 50 миллионов нажатий — таков потенциал проводной полноразмерной клавиатуры Legion K500 с механическим переключателем. Все 111 клавиш срабатывают моментально. Они не подведут даже во время длительных виртуальных поединков — клавиатура отличается выносливостью и износостойкостью. Медиаклавиши позволят тебе не только эффективно бороться с виртуальными противниками, но и легко руководить мультимедийным контентом и проигрывателями.
Клавиатура Lenovo Legion K500 RGB Mechanical Switch Gaming Keyboard обеспечит максимальный комфорт и производительность при виртуальных играх. Подключи ее через разъем USB и располагайся удобно — кабель длиной 1,8 м приспособлен для этого. 50 миллионов нажатий — таков потенциал проводной полноразмерной клавиатуры Legion K500 с механическим переключателем. Все 111 клавиш срабатывают моментально. Они не подведут даже во время длительных виртуальных поединков — клавиатура отличается выносливостью и износостойкостью. Медиаклавиши позволят тебе не только эффективно бороться с виртуальными противниками, но и легко руководить мультимедийным контентом и проигрывателями.
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