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Клавиатура Razer Tartarus Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Razer Tartarus Black USB

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Клавиатура Razer Tartarus Black USB - фото 1
Клавиатура Razer Tartarus Black USB - фото 2
Клавиатура Razer Tartarus Black USB - фото 3
Клавиатура Razer Tartarus Black USB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Razer Tartarus Black USB - фото 1
  • Клавиатура Razer Tartarus Black USB - фото 2
  • Клавиатура Razer Tartarus Black USB - фото 3
  • Клавиатура Razer Tartarus Black USB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294925
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
да
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура Razer Tartarus Black USB

На игровом кейпаде Razer Tartarus размещены 15 основных программируемых клавиш с функцией подавление фантомных нажатий и 8-позиционный D-Pad, всего 25 полностью программируемых клавиш.

Отзывы о товаре Клавиатура Razer Tartarus Black USB




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
да
Описание
На игровом кейпаде Razer Tartarus размещены 15 основных программируемых клавиш с функцией подавление фантомных нажатий и 8-позиционный D-Pad, всего 25 полностью программируемых клавиш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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