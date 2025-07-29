Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука, для планшета
Цвет
серый
Количество клавиш
80
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541200
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука, для планшета
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, USB-ресивер
Цвет
серый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
80
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х3
Вес, кг.
1.1
Описание товара Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501)
Клавиши этой компактной клавиатуры расположены так, чтобы их нужное сочетание всегда было у вас под рукой. Минималистичный форм-фактор позволяет расположить мышь ближе к клавиатуре, чтобы не приходилось далеко тянуться за ней. Это помогает держать правильную осанку и работать с комфортом. Благодаря датчикам движения подсветка клавиш включается, стоит вам поднести к ним руки. Интенсивность подсветки зависит от условий освещения, а как только вы отойдете, клавиатура погаснет, чтобы не разрядиться в самый неподходящий момент.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука, для планшета
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, USB-ресивер
Цвет
серый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
80
Встроенный USB-хаб
нет
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Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Клавиши этой компактной клавиатуры расположены так, чтобы их нужное сочетание всегда было у вас под рукой. Минималистичный форм-фактор позволяет расположить мышь ближе к клавиатуре, чтобы не приходилось далеко тянуться за ней. Это помогает держать правильную осанку и работать с комфортом. Благодаря датчикам движения подсветка клавиш включается, стоит вам поднести к ним руки. Интенсивность подсветки зависит от условий освещения, а как только вы отойдете, клавиатура погаснет, чтобы не разрядиться в самый неподходящий момент.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Достоинства:
Комментарий:
Пока это лучшая клавиатура. Отлично подошла к макбуку
Достоинства:
Комментарий:
Классная клавиатура, компактная и очень приятная на ощупь
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура. подсветка есть, русский язык заводское нанесение, не гравировка. ход мягкий, сама достаточно тяжёлая. доставка была не быстрая.. переносили и некоторое время не было информации где товар. но все доставлено и теперь отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все в порядке, отличная клавиатура, русская с завода (латиница и кириллица на своих местах, все качественно и с подсветкой), без донгла (подключается по блютус, но можно подключить через usb донг если есть от других продуктов logi). так как это одни из последних официальных русских ревизий - год выпуска 2021. по опыту использования mx keys craft клавиатуры того же года, с аккумом все будет в порядке. если что-то пойдет не так - дополню отзыв. Сейчас все супер, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Заводская гравировка русских букв. Коробка была под пломбами. Клавиатура хорошо печатает приятный отклик. Серийник почему то отличается на одну цифру на коробке и в памяти клавиатуры. К приложение Logi Options + подключилась, все функции работают. Докупил отдельно ресивер Logi Bolt, подключил через него. Теперь можно входить в Bios.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, клавиатура новая, запечатанная, РСТ. Отличное качество, но не такое как у клавиатура MacBook M3) Когда активно печатаешь, клавиши издают минимум звуков, но сама доска клавиатуры (от ударов) слышна. ВАЖНО: в данной комплектации нет USB приемника, но если у вас есть мышь с USB приемником (Logi Bolt), то возможно подключить клавиатуру за пару минут, через USB также доступно управление компьютером с клавиатуры при загрузке / BIOS.
Достоинства:
Комментарий:
Полностью соответствует описанию. Серийник зашитый в клавиатуру и напечатанный на стикере (на коробке) не сходится на одну цифру, а так всё гуд. Лицевая панель - алюминий, а нижняя - сталь (магнитится). Подсветка включается даже от прикосновения к корпусу!
Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Logitech MX Keys Mini темно-серый/черный (920-010501)
Достоинства:
Комментарий:
Пока это лучшая клавиатура. Отлично подошла к макбуку
Достоинства:
Комментарий:
Классная клавиатура, компактная и очень приятная на ощупь
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура. подсветка есть, русский язык заводское нанесение, не гравировка. ход мягкий, сама достаточно тяжёлая. доставка была не быстрая.. переносили и некоторое время не было информации где товар. но все доставлено и теперь отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все в порядке, отличная клавиатура, русская с завода (латиница и кириллица на своих местах, все качественно и с подсветкой), без донгла (подключается по блютус, но можно подключить через usb донг если есть от других продуктов logi). так как это одни из последних официальных русских ревизий - год выпуска 2021. по опыту использования mx keys craft клавиатуры того же года, с аккумом все будет в порядке. если что-то пойдет не так - дополню отзыв. Сейчас все супер, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Заводская гравировка русских букв. Коробка была под пломбами. Клавиатура хорошо печатает приятный отклик. Серийник почему то отличается на одну цифру на коробке и в памяти клавиатуры. К приложение Logi Options + подключилась, все функции работают. Докупил отдельно ресивер Logi Bolt, подключил через него. Теперь можно входить в Bios.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, клавиатура новая, запечатанная, РСТ. Отличное качество, но не такое как у клавиатура MacBook M3) Когда активно печатаешь, клавиши издают минимум звуков, но сама доска клавиатуры (от ударов) слышна. ВАЖНО: в данной комплектации нет USB приемника, но если у вас есть мышь с USB приемником (Logi Bolt), то возможно подключить клавиатуру за пару минут, через USB также доступно управление компьютером с клавиатуры при загрузке / BIOS.
Достоинства:
Комментарий:
Полностью соответствует описанию. Серийник зашитый в клавиатуру и напечатанный на стикере (на коробке) не сходится на одну цифру, а так всё гуд. Лицевая панель - алюминий, а нижняя - сталь (магнитится). Подсветка включается даже от прикосновения к корпусу!