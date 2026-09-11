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Клавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393)

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Клавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393) - фото 1
Клавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393) - фото 2
Клавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393) - фото 3
Клавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Раскладка клавиатуры
ANSI
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393) - фото 1
  • Клавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393) - фото 2
  • Клавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393) - фото 3
  • Клавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504039
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
38х16х5
Вес, кг.
1.35

Описание товара Клавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393)

Компактная клавиатура G PRO с высококачественными переключателями, издающими щелчок при срабатывании, успешно прошла тщательные испытания с участием профессиональных киберспортсменов и прекрасно зарекомендовала себя на многочисленных игровых турнирах, поэтому ее без преувеличения можно назвать ключом к победе. Создавая инновационные механические переключатели GX, издающие щелчок при срабатывании, разработчики стремились достичь максимальной эффективности, скорости отклика и прочности. Эти переключатели сигнализируют о срабатывании не только отчетливым щелчком, но и хорошо ощутимым тактильным откликом. Благодаря отсутствию цифрового блока эта клавиатура абсолютно не стесняет пользователя при работе с мышью, а съемный кабель обеспечивает удобную перевозку устройства, что особенно важно для игроков, участвующих в выездных турнирах по всему миру.

Отзывы о товаре Клавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Описание
Компактная клавиатура G PRO с высококачественными переключателями, издающими щелчок при срабатывании, успешно прошла тщательные испытания с участием профессиональных киберспортсменов и прекрасно зарекомендовала себя на многочисленных игровых турнирах, поэтому ее без преувеличения можно назвать ключом к победе. Создавая инновационные механические переключатели GX, издающие щелчок при срабатывании, разработчики стремились достичь максимальной эффективности, скорости отклика и прочности. Эти переключатели сигнализируют о срабатывании не только отчетливым щелчком, но и хорошо ощутимым тактильным откликом. Благодаря отсутствию цифрового блока эта клавиатура абсолютно не стесняет пользователя при работе с мышью, а съемный кабель обеспечивает удобную перевозку устройства, что особенно важно для игроков, участвующих в выездных турнирах по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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