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Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Раскладка клавиатуры
ANSI
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 504039
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Описание товара Клавиатура игровая Logitech G Pro black (920-009393)
Компактная клавиатура G PRO с высококачественными переключателями, издающими щелчок при срабатывании, успешно прошла тщательные испытания с участием профессиональных киберспортсменов и прекрасно зарекомендовала себя на многочисленных игровых турнирах, поэтому ее без преувеличения можно назвать ключом к победе. Создавая инновационные механические переключатели GX, издающие щелчок при срабатывании, разработчики стремились достичь максимальной эффективности, скорости отклика и прочности. Эти переключатели сигнализируют о срабатывании не только отчетливым щелчком, но и хорошо ощутимым тактильным откликом. Благодаря отсутствию цифрового блока эта клавиатура абсолютно не стесняет пользователя при работе с мышью, а съемный кабель обеспечивает удобную перевозку устройства, что особенно важно для игроков, участвующих в выездных турнирах по всему миру.
Компактная клавиатура G PRO с высококачественными переключателями, издающими щелчок при срабатывании, успешно прошла тщательные испытания с участием профессиональных киберспортсменов и прекрасно зарекомендовала себя на многочисленных игровых турнирах, поэтому ее без преувеличения можно назвать ключом к победе. Создавая инновационные механические переключатели GX, издающие щелчок при срабатывании, разработчики стремились достичь максимальной эффективности, скорости отклика и прочности. Эти переключатели сигнализируют о срабатывании не только отчетливым щелчком, но и хорошо ощутимым тактильным откликом. Благодаря отсутствию цифрового блока эта клавиатура абсолютно не стесняет пользователя при работе с мышью, а съемный кабель обеспечивает удобную перевозку устройства, что особенно важно для игроков, участвующих в выездных турнирах по всему миру.
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