Клавиатура + мышь Rapoo 9900M черный (19354)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612782
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, кг.
1.5
Описание товара Клавиатура + мышь Rapoo 9900M черный (19354)
Переключение между Bluetooth 3.0, 4.0 и 2.4G. Цифровой блок. Тонкая клавиатура. Клавиши островного типа. Оптическая мышка для правой руки. Экологичная аккумуляторная батарея.
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Переключение между Bluetooth 3.0, 4.0 и 2.4G. Цифровой блок. Тонкая клавиатура. Клавиши островного типа. Оптическая мышка для правой руки. Экологичная аккумуляторная батарея.
Клавиатура + мышь Rapoo 9900M черный (19354) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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