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Клавиатура + мышь Rapoo 9900M черный (19354) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Rapoo 9900M черный (19354)

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Клавиатура + мышь Rapoo 9900M черный (19354) - фото 1
Клавиатура + мышь Rapoo 9900M черный (19354) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
  • Клавиатура + мышь Rapoo 9900M черный (19354) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Rapoo 9900M черный (19354) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612782
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Характеристики

Бренд
Rapoo
Тип товара
Клавиатуры
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, кг.
1.5

Описание товара Клавиатура + мышь Rapoo 9900M черный (19354)

Переключение между Bluetooth 3.0, 4.0 и 2.4G. Цифровой блок. Тонкая клавиатура. Клавиши островного типа. Оптическая мышка для правой руки. Экологичная аккумуляторная батарея.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Rapoo 9900M черный (19354)




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Характеристики
Бренд
Rapoo
Тип товара
Клавиатуры
Описание
Переключение между Bluetooth 3.0, 4.0 и 2.4G. Цифровой блок. Тонкая клавиатура. Клавиши островного типа. Оптическая мышка для правой руки. Экологичная аккумуляторная батарея.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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