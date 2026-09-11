Top.Mail.Ru
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 1
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 2
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 3
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 4
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 5
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 6
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 7
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 8
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 9
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 10
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 11
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 12
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 13
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 14
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 15
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 16
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 17
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 18
Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 1
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 2
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 3
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 4
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 5
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 6
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 7
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 8
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 9
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 10
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 11
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 12
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 13
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 14
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 15
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 16
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 17
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 18
  • Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
6 700 руб.  8 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654194
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1

Клавиатура проводная Razer Ornata V3 Tenkeyless [RZ03-04881600-R3R1] работает на основе кликающих переключателей, позволяющих удобно набирать тексты и проходить игровые сессии. Конфигурацией предусмотрено 3 дополнительных кнопки для мгновенного доступа к мультимедийным ресурсам. Клавиатура проводная Razer Ornata V3 Tenkeyless [RZ03-04881600-R3R1] синхронизируется с необходимым устройством путем подключения 2-метрового кабеля к USB-разъему. Корпус из пластика защищен от негативного воздействия влаги. Подставка служит для уменьшения нагрузки на запястья. Клавиши с последующим программированием настраиваются под определенные игровые действия.

Отзывы о товаре Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатура
Описание
Клавиатура проводная Razer Ornata V3 Tenkeyless [RZ03-04881600-R3R1] работает на основе кликающих переключателей, позволяющих удобно набирать тексты и проходить игровые сессии. Конфигурацией предусмотрено 3 дополнительных кнопки для мгновенного доступа к мультимедийным ресурсам. Клавиатура проводная Razer Ornata V3 Tenkeyless [RZ03-04881600-R3R1] синхронизируется с необходимым устройством путем подключения 2-метрового кабеля к USB-разъему. Корпус из пластика защищен от негативного воздействия влаги. Подставка служит для уменьшения нагрузки на запястья. Клавиши с последующим программированием настраиваются под определенные игровые действия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04881600-R3R1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...