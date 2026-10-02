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Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU)

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Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU) - фото 1
Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU) - фото 2
Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU) - фото 3
Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU) - фото 4
Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
механическая
  • Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU) - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU) - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU) - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU) - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648571
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Характеристики

Бренд
Cooler Master
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Подсветка клавиш
да
Размеры в упаковке, см
28х10х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU)

Cooler Master MS110 - это полнофункциональный комбо-набор, созданный для успеха в играх . Клавиатура имеет фирменные функции Cooler Master с эксклюзивными линейными механическими переключателями для большей чувствительности, чем обычные мембранные клавиши. Игровая мышь — настоящий зверь на дорожках или на карте королевской битвы, с двусторонней формой, оптимизированной для правшей, оптическим датчиком игрового уровня, регулируемым разрешением до 3200 точек на дюйм и инновационным покрытием для большей прочности. MS110 — это чистая функциональность и утонченность, которые помогут вам, когда вам это нужно больше всего.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU)




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Характеристики
Бренд
Cooler Master
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Подсветка клавиш
да
Описание
Cooler Master MS110 - это полнофункциональный комбо-набор, созданный для успеха в играх . Клавиатура имеет фирменные функции Cooler Master с эксклюзивными линейными механическими переключателями для большей чувствительности, чем обычные мембранные клавиши. Игровая мышь — настоящий зверь на дорожках или на карте королевской битвы, с двусторонней формой, оптимизированной для правшей, оптическим датчиком игрового уровня, регулируемым разрешением до 3200 точек на дюйм и инновационным покрытием для большей прочности. MS110 — это чистая функциональность и утонченность, которые помогут вам, когда вам это нужно больше всего.
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Отзывы


Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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