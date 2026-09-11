Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура SVEN KB-G8800 черная (SV-017675)
Какими бы жаркими ни были киберсражения, геймер не должен терять концентрации. А для этого нужно обеспечить ему максимальный уровень комфорта, продумав оборудование игрового пространства до мельчайших деталей. Поможет это сделать клавиатура SVEN KB-G8800, разработчики которой предусмотрели важные мелочи, о которых многие любители компьютерных игр даже не задумываются. Отвлекаться от игры, чтобы прочитать сообщение на смартфоне всегда очень неудобно — его надо найти на столе, взять в руки… А вот у модели от финского производителя есть встроенная подставка для него — стоит опустить глаза, и вся нужная информация сразу оказывается в поле зрения. Пригодится эта опция, конечно, не только в играх — держать устройство перед глазами может быть полезно и во время работы.
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