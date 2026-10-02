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Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672)

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Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 1
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 2
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 3
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 4
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 5
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 6
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 7
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 8
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 9
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 10
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 11
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 12
Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
ножничная
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649633
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
ножничная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка, батарейки
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Размеры в упаковке, см
15х13х10
Вес, г.
800

Описание товара Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672)

Клавиатура KB-C2550W порадует любителей компактности и комфорта, ее ножничные клавиши обеспечивают тот же уровень удобства и скорость срабатывания, что и клавиатуры ноутбуков. Пять кнопок быстрого доступа позволят «в одно касание» изменять громкость и запускать калькулятор. А целых 12 мультимедиа-клавиш, активируемых кнопкой-модификатором Fn, помогут быстро и легко управлять воспроизведением, яркостью экрана и другими параметрами. Если данные функции нужны постоянно, а кнопки F1-F12 используются реже, сочетание клавиш Fn + Esc позволяет зафиксировать режим управления мультимедиа. Отдельный цифровой блок пригодится тем, кто много работает с вычислениями, а яркая и хорошо заметная маркировка клавиш позволит легко сориентироваться в них даже тем, кто еще не успел освоить «слепую» печать. При этом для максимального удобства русские буквы выделены красным цветом. Идущая в комплекте мышь не менее интересна, чем клавиатура. Она обладает небольшим симметричным корпусом, который будет удобен правшам и левшам, клавишами с приятным кликом и надежным металлическим колесом прокрутки. Беспроводную связь устройств с ПК обеспечивает маленький USB-адаптер, работает одновременно с обоими устройствами на частоте 2,4 ГГц, гарантируя стабильное соединение. Индикатор питания позволит вовремя узнать о том, что запас энергии в батарее подходит к концу. А для его экономии предусмотрены клавиши отключения устройств, что особенно пригодится тем, кто решить носить SVEN KB-C2550W с собой — размеры и масса комплекта это вполне позволяют. Разработчики SVEN KB-C2550W сумели найти практически идеальный баланс между доступностью широкому кругу потребителей, наличием самых необходимых и популярных опций и уровнем надежности, достаточным для повседневного использования устройств в течение длительного времени. SVEN KB-C2550W уже появился на полках магазинов бытовой техники и электроники и ждет своих счастливых обладателей.



Теги товара: ножничные, бесшумные

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
ножничная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка, батарейки
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Описание
Клавиатура KB-C2550W порадует любителей компактности и комфорта, ее ножничные клавиши обеспечивают тот же уровень удобства и скорость срабатывания, что и клавиатуры ноутбуков. Пять кнопок быстрого доступа позволят «в одно касание» изменять громкость и запускать калькулятор. А целых 12 мультимедиа-клавиш, активируемых кнопкой-модификатором Fn, помогут быстро и легко управлять воспроизведением, яркостью экрана и другими параметрами. Если данные функции нужны постоянно, а кнопки F1-F12 используются реже, сочетание клавиш Fn + Esc позволяет зафиксировать режим управления мультимедиа. Отдельный цифровой блок пригодится тем, кто много работает с вычислениями, а яркая и хорошо заметная маркировка клавиш позволит легко сориентироваться в них даже тем, кто еще не успел освоить «слепую» печать. При этом для максимального удобства русские буквы выделены красным цветом. Идущая в комплекте мышь не менее интересна, чем клавиатура. Она обладает небольшим симметричным корпусом, который будет удобен правшам и левшам, клавишами с приятным кликом и надежным металлическим колесом прокрутки. Беспроводную связь устройств с ПК обеспечивает маленький USB-адаптер, работает одновременно с обоими устройствами на частоте 2,4 ГГц, гарантируя стабильное соединение. Индикатор питания позволит вовремя узнать о том, что запас энергии в батарее подходит к концу. А для его экономии предусмотрены клавиши отключения устройств, что особенно пригодится тем, кто решить носить SVEN KB-C2550W с собой — размеры и масса комплекта это вполне позволяют. Разработчики SVEN KB-C2550W сумели найти практически идеальный баланс между доступностью широкому кругу потребителей, наличием самых необходимых и популярных опций и уровнем надежности, достаточным для повседневного использования устройств в течение длительного времени. SVEN KB-C2550W уже появился на полках магазинов бытовой техники и электроники и ждет своих счастливых обладателей.


Теги товара: ножничные, бесшумные
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