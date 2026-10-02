Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Sven KB-C2550W чёрный (SV-021672)
Клавиатура KB-C2550W порадует любителей компактности и комфорта, ее ножничные клавиши обеспечивают тот же уровень удобства и скорость срабатывания, что и клавиатуры ноутбуков. Пять кнопок быстрого доступа позволят «в одно касание» изменять громкость и запускать калькулятор. А целых 12 мультимедиа-клавиш, активируемых кнопкой-модификатором Fn, помогут быстро и легко управлять воспроизведением, яркостью экрана и другими параметрами. Если данные функции нужны постоянно, а кнопки F1-F12 используются реже, сочетание клавиш Fn + Esc позволяет зафиксировать режим управления мультимедиа. Отдельный цифровой блок пригодится тем, кто много работает с вычислениями, а яркая и хорошо заметная маркировка клавиш позволит легко сориентироваться в них даже тем, кто еще не успел освоить «слепую» печать. При этом для максимального удобства русские буквы выделены красным цветом. Идущая в комплекте мышь не менее интересна, чем клавиатура. Она обладает небольшим симметричным корпусом, который будет удобен правшам и левшам, клавишами с приятным кликом и надежным металлическим колесом прокрутки. Беспроводную связь устройств с ПК обеспечивает маленький USB-адаптер, работает одновременно с обоими устройствами на частоте 2,4 ГГц, гарантируя стабильное соединение. Индикатор питания позволит вовремя узнать о том, что запас энергии в батарее подходит к концу. А для его экономии предусмотрены клавиши отключения устройств, что особенно пригодится тем, кто решить носить SVEN KB-C2550W с собой — размеры и масса комплекта это вполне позволяют. Разработчики SVEN KB-C2550W сумели найти практически идеальный баланс между доступностью широкому кругу потребителей, наличием самых необходимых и популярных опций и уровнем надежности, достаточным для повседневного использования устройств в течение длительного времени. SVEN KB-C2550W уже появился на полках магазинов бытовой техники и электроники и ждет своих счастливых обладателей.
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