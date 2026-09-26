Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь Logitech MK220 черный (920-003161)
Клавиатура Logitech — это современное устройство, идеально подходящее для использования как с ПК, так и с ноутбуком. Предназначенная для комфортной работы, она обладает продуманными характеристиками, которые удовлетворяют требования современных пользователей. Эта мембранная клавиатура имеет беспроводное подключение с интерфейсом через радиоканал, что обеспечивает свободу действий и отсутствие лишних проводов на вашем рабочем месте. Радиус действия беспроводной связи составляет до 10 метров, что позволяет с легкостью передвигать клавиатуру в удобное для вас положение, не теряя соединения с устройством. В клавиатуре используется питание от двух батареек типа AAA, что гарантирует длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Комплект дополняет беспроводная мышь, работающая от двух батареек типа AA, обеспечивая полный набор для управления вашим ПК. Клавиатура выполнена в стильном черном цвете и имеет стандартную раскладку ISO с 104 клавишами, что делает ее привычной и удобной для большинства пользователей. Бренд Logitech славится своим качеством и надежностью, и эта клавиатура не является исключением, предлагая долговечность и комфорт в использовании, идеально подходящие для повседневных задач.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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