Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Slim USB FGK21C White
Клавиатура A4TECH — это современное и функциональное устройство, предназначенное для комфортной работы с персональным компьютером. Она оснащена беспроводной технологией с радиусом действия до 10 метров, обеспечивая свободу движения и удобство использования в различных условиях. Мембранная конструкция клавиатуры гарантирует тихий и мягкий ход клавиш, что делает печать более комфортной для пользователя. Клавиатура подключается через радиоканал, что обеспечивает надежное и стабильное соединение без задержек. Компактный дизайн включает в себя 18 клавиш, что может быть оптимальным выбором для тех, кто предпочитает минимализм и простоту в использовании. Элегантный белый цвет клавиатуры гармонично впишется в любой интерьер, добавляя нотку стиля и современности вашему рабочему пространству. Одним из существенных преимуществ данной модели является встроенный аккумулятор, который избавляет от необходимости частой замены батареек и обеспечивает длительное время автономной работы. С весом всего 880 граммов, клавиатура достаточно портативна, чтобы легко перемещать её при необходимости. A4TECH — это бренд, известный своим качеством и инновациями, и данная клавиатура не исключение. Она станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и удобное устройство для повседневного использования с ПК.
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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