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Клавиатура Гарнизон GK-340GL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Гарнизон GK-340GL

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Клавиатура Гарнизон GK-340GL - фото 1
Клавиатура Гарнизон GK-340GL - фото 2
Клавиатура Гарнизон GK-340GL - фото 3
Клавиатура Гарнизон GK-340GL - фото 4
Клавиатура Гарнизон GK-340GL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Гарнизон GK-340GL - фото 1
  • Клавиатура Гарнизон GK-340GL - фото 2
  • Клавиатура Гарнизон GK-340GL - фото 3
  • Клавиатура Гарнизон GK-340GL - фото 4
  • Клавиатура Гарнизон GK-340GL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493420
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Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура Гарнизон GK-340GL

Металлический корпус. 6 клавиш с защитой от фантомных нажатий. 12 дополнительных клавиш (FN) для управления мультимедиа и открытия приложений. Тканевая оплетка кабеля. Регулируемая RGB-подсветка.

Отзывы о товаре Клавиатура Гарнизон GK-340GL




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Клавиатура
Описание
Металлический корпус. 6 клавиш с защитой от фантомных нажатий. 12 дополнительных клавиш (FN) для управления мультимедиа и открытия приложений. Тканевая оплетка кабеля. Регулируемая RGB-подсветка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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