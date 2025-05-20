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Набор аксессуаров для ж/дороги"Поезд-Ферма"в коробке 50821 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор аксессуаров для ж/дороги"Поезд-Ферма"в коробке 50821

1 Отзывы
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Набор аксессуаров для ж/дороги&quot;Поезд-Ферма&quot;в коробке 50821
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Железная дорога
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
740 руб.  1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465030
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
6
Материал
дерево, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х8х4
Вес, г.
200

Описание товара Набор аксессуаров для ж/дороги"Поезд-Ферма"в коробке 50821

Дополните вашу любимую железную дорогу от Viga s новыми поездом, который перевозит фермерские товары! В наборе 5 деревянных игрушек: паровоз, 3 разных вагончика и фигурка коровы. Ее можно перевозить в одном из грузовых вагонов. Игрушечный транспорт будет интересен детям дошкольного возраста от 3 лет.Набор к железной дороге Viga Toys Поезд-ферма сделает игру еще более интересной! Ребенок задействует воображение и придумает новые сюжеты. Наборы от Viga способствуют подвижным играм, развитию мелкой моторики и мышления. Комплект дополнительных аксессуаров к деревянным рельсам подойдет для игр дома, в детском саду, центре развития. С этим набором у детей появится больше возможностей для творчества и ролевых игр.

Отзывы о товаре Набор аксессуаров для ж/дороги"Поезд-Ферма"в коробке 50821

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Дорога Икеа.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
6
Материал
дерево, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Дополните вашу любимую железную дорогу от Viga s новыми поездом, который перевозит фермерские товары! В наборе 5 деревянных игрушек: паровоз, 3 разных вагончика и фигурка коровы. Ее можно перевозить в одном из грузовых вагонов. Игрушечный транспорт будет интересен детям дошкольного возраста от 3 лет.Набор к железной дороге Viga Toys Поезд-ферма сделает игру еще более интересной! Ребенок задействует воображение и придумает новые сюжеты. Наборы от Viga способствуют подвижным играм, развитию мелкой моторики и мышления. Комплект дополнительных аксессуаров к деревянным рельсам подойдет для игр дома, в детском саду, центре развития. С этим набором у детей появится больше возможностей для творчества и ролевых игр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Дорога Икеа.


Набор аксессуаров для ж/дороги"Поезд-Ферма"в коробке 50821 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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