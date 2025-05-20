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Характеристики
Тип товара
Железная дорога
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
740 руб.
1 190
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 465030
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Описание товара Набор аксессуаров для ж/дороги"Поезд-Ферма"в коробке 50821
Дополните вашу любимую железную дорогу от Viga s новыми поездом, который перевозит фермерские товары! В наборе 5 деревянных игрушек: паровоз, 3 разных вагончика и фигурка коровы. Ее можно перевозить в одном из грузовых вагонов. Игрушечный транспорт будет интересен детям дошкольного возраста от 3 лет.Набор к железной дороге Viga Toys Поезд-ферма сделает игру еще более интересной! Ребенок задействует воображение и придумает новые сюжеты. Наборы от Viga способствуют подвижным играм, развитию мелкой моторики и мышления. Комплект дополнительных аксессуаров к деревянным рельсам подойдет для игр дома, в детском саду, центре развития. С этим набором у детей появится больше возможностей для творчества и ролевых игр.
Дополните вашу любимую железную дорогу от Viga s новыми поездом, который перевозит фермерские товары! В наборе 5 деревянных игрушек: паровоз, 3 разных вагончика и фигурка коровы. Ее можно перевозить в одном из грузовых вагонов. Игрушечный транспорт будет интересен детям дошкольного возраста от 3 лет.Набор к железной дороге Viga Toys Поезд-ферма сделает игру еще более интересной! Ребенок задействует воображение и придумает новые сюжеты. Наборы от Viga способствуют подвижным играм, развитию мелкой моторики и мышления. Комплект дополнительных аксессуаров к деревянным рельсам подойдет для игр дома, в детском саду, центре развития. С этим набором у детей появится больше возможностей для творчества и ролевых игр.
Набор аксессуаров для ж/дороги"Поезд-Ферма"в коробке 50821 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Набор аксессуаров для ж/дороги"Поезд-Ферма"в коробке 50821
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Дорога Икеа.