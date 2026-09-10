Конструктор-каталка Поезд с вагонами в коробке 15 блоков разных форм и размеров,локомотив,2 вагона VIGA 44015
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Характеристики
Описание товара Конструктор-каталка Поезд с вагонами в коробке 15 блоков разных форм и размеров,локомотив,2 вагона VIGA 44015
Подарите детям увлекательное путешествие с деревянным паровозиком от Viga Toys! Поезд состоит из 3 вагончиков и 15 блоков различных форм и цветов с пассажирами-зверятами из разных континентов. Это белый мишка, зебра, лиса, лев, коала. Конструктор-поезд от Viga Toys серии PolarB с животными будет интересен детям преддошкольного возраста от 18 месяцев. Игрушечный транспорт Viga Toys способствует развитию воображения, зрительно-моторной координации, любознательности, мышления, эмоционального благополучия. Во время игры с деревянным конструктором дети научатся различать формы и цвета, запомнят животных. Складывая вагончики поезда из фигурных блоков и по-разному комбинируя их, дети проявят творческий потенциал, потренируют логическое мышление, навыки конструирования. Конструктор Поезд с животными отлично подойдет для игр дома, в детских садах и группах раннего развития. Составление игрушечных машинок и поездов из деревянных блоков положительно влияет на двигательные навыки, ловкость пальцев и координацию глаза-руки. Серия PolarB оформлена в спокойной расцветке с простыми узорами. Все детали игрушек Viga Toys выполнены из цельного дерева с использованием безопасных красителей. Вас порадуют также прочность и натуральность. Поезд с животными от Viga Toys соответствует стандартам безопасности и качества, среди них европейский EN71, американский ASTM.
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